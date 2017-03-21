تنفيذ 6 قرارات هدم بالمرناقية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 19:42:38

- نفذت بلدية المرناقية من ولاية منوبة بالتعاون مع اعوان الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالجهة ومركز الامن الوطني بالمنطقة، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات هدم وذلك فى اطار التصدى لظاهرة الاعتداء على املاك الدولة، حسب ما أفاد به معتمد المنطقة ورئيس النيابة الخصوصية، سليم الحاج صالح، مراسلة (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر ان القرارات المنفذة شملت عقارا مصنفا منطقة خضراء تم الاستيلاء عليه منذ أحداث الثورة سنة 2011 من قبل احد المواطنين، الى جانب فتح نهجين بالمنطقة بهدم جدران تم تشييدها منذ ذلك التاريخ ومنعت المتساكنين من المرور، فضلا عن 3 محلات تجارية لم يحترم اصحابها مخالفة مسافة التصفيف عل الطريق الوطنية.وأشار إلى أن الحملات ستتواصل لتنفيذ قرارات مماثلة في إطار التصدي لمحاولات الاستيلاء على ارض الدولة و فرض النظام العام، وتطبيق القانون، مع مقاومة مختلف المظاهر المخلة بالتراتيب البلدية الجاري بها العمل من انتصاب فوضوي وتجارة موازية، موضحا ان النيابة الخصوصية الجديدة نفذت منذ نوفمبر المنقضي 13 قرار هدم لبناءات فوضوية بالمنطقة.ن ع/يسر