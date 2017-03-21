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Economie

تونس تحتضن المنتدى العالمي ''الشباب سفراء السلامة على الطرقات"" من 3 الى 7 ماي القادم

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - تحتضن تونس من 3 الى 7 ماي القادم المنتدى العالمي "الشباب سفراء السلامة على الطرقات" الذي سينعقد في اطار المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات وتنفيذ بنود عقد العمل العالمي للسلامة على الطريق 2011-2020 للأمم المتحدة.

وفي هذا الاطار انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة جلسة عمل تحضيرية للإعداد لهذا المنتدى العالمي باشراف وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني وبحضور المدير العام للشباب كمال العربي ورئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي والمندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة بسوسة المهدي الغضاب وعدد من الإطارات الجهوية تم خلالها متابعة عرض مفصّل حول أهم برامج ومكونات القرية العالمية للسلامة المرورية التي ستنتظم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على امتداد فعاليات هذا المنتدى بمشاركة عدد كبير من الشباب من مختلف الجهات وحوالي 40 وفدا شبابيا من مختلف دول العالم.
وتتضمن القرية العالمية للشلامة المرورية فضاء للألعاب الإلكترونية ومعرضا وورشات عمل وأنشطة تثقيقية وترفيهية وحملات توعوية وتحسيسية تهدف الى ترسيخ الثقافة المرورية لدى الشباب وتوعيتهم بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية والمحافظة على حياتهم كما تم الإطلاع على برامج المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بولاية سوسة في إطار إعلان "سوسة عاصمة الشباب للسلامة المرورية " حيث تم التاكيد على ضرورة دعم مثل هذه التظاهرات وحسن الإعداد لها للترويج لصورة تونس كوجهة سياحية آمنة.
ر/إص




Publié le:2017-03-21 20:40:54

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