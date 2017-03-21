دفع التعاون العسكري بين تونس وبريطانيا وتطويره محور لقاء الحرشاني بالجنرال ''توماس بيكيت''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 23:08:35

- مثل دفع التعاون العسكري بين تونس وبريطانيا وتطويره، محور اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية الجنرال "توماس بيكيت" بحضور سفيرة بريطانيا بتونس.وأبرز الحرشاني وفق بلاغ للوزارة، أن تونس التي تخوض حربا على الإرهاب، في حاجة إلى الرفع من مستوى التعاون العسكري بين تونس وبريطانيا في مجالات التكوين والتدريب والاستعلام وتبادل الخبرات، وكشف الألغام المضادة للأشخاص بما يساهم في دعم القدرات العملياتية للقوات المسلحة لمواجهة الإرهاب، ملاحظا أن توفير عوامل الأمن على الحدود هو حماية لتونس ولأوروبا.وأكد وزير الدفاع بخصوص الوضع في ليبيا، أن الحل السياسي والوفاق بين مختلف الأطراف المتنازعة ، يمثلان الأداة المثلى لتجاوز الأزمة في هذا البلد الشقيق واستعادة أمنه واستقراره والانخراط في بناء مؤسساته.ومن جهته، عبر الجنرال البريطاني عن استعداد بلاده لدعم تونس في مكافحتها للإرهاب عبر التعاون في مجال التكوين والتدريب والاستعلام، منوها بجاهزية القوات الخاصة ومستواها الرفيع.عهد