Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  
Régions

تسجيل 22 مخالفة صحية خلال حملة واسعة لفرق الرقابة المشتركة ببنزرت

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت، اليوم الثلاثاء، فرق الشرطة البلدية بولاية بنزرت معززة بمصالح الرقابة الاقتصادية من تحرير 21 محضر اقتصادي و تسجيل 22 مخالفة صحية و 43 عملية حجز لمواد وبضائع مختلفة خلال حملة جهوية واسعة، وفق ما أكده رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت عادل بنطاهر لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر ان الحملة الجهوية شملت أغلب مناطق الولاية على غرار بنزرت الكبرى، وماطر، ورأس الجبل، و العالية، ومنزل بورقيبة ومكنت من حجز 100 كلغ من الفارينة المدعمة، وكميات من الملابس المستعملة، وآلات وزن غير مطابقة للمواصفات القانونية.
وأضاف ان ذات الحملة أفضت الى ضخ العديد من المواد الاستهلاكية ضمن المسالك القانونية للتوزيع والتجارة، ومنها 750 كلغ من البرتقال و 180 كلغ من الثوم، و 1ر1 طن من الأرضي شوكي التي حاول اصحابها توزيعها ضمن المسالك التجارية الموازية وغير القانونية.
مر/يسر




Publié le:2017-03-21 22:06:31

cadre-998f1907cd4cdd469c112d23e1ecc342-2017-03-21 22:06:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140223



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13057,5

  • (17/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,44436 DT        1$ =2,27569 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/03)   626,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140223 50|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires