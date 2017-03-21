تسجيل 22 مخالفة صحية خلال حملة واسعة لفرق الرقابة المشتركة ببنزرت

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 22:06:31

- تمكنت، اليوم الثلاثاء، فرق الشرطة البلدية بولاية بنزرت معززة بمصالح الرقابة الاقتصادية من تحرير 21 محضر اقتصادي و تسجيل 22 مخالفة صحية و 43 عملية حجز لمواد وبضائع مختلفة خلال حملة جهوية واسعة، وفق ما أكده رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت عادل بنطاهر لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر ان الحملة الجهوية شملت أغلب مناطق الولاية على غرار بنزرت الكبرى، وماطر، ورأس الجبل، و العالية، ومنزل بورقيبة ومكنت من حجز 100 كلغ من الفارينة المدعمة، وكميات من الملابس المستعملة، وآلات وزن غير مطابقة للمواصفات القانونية.وأضاف ان ذات الحملة أفضت الى ضخ العديد من المواد الاستهلاكية ضمن المسالك القانونية للتوزيع والتجارة، ومنها 750 كلغ من البرتقال و 180 كلغ من الثوم، و 1ر1 طن من الأرضي شوكي التي حاول اصحابها توزيعها ضمن المسالك التجارية الموازية وغير القانونية.مر/يسر