الانعكاسات الاقتصادية للتقليد في مجال التجهيزات الصناعية شعار صالون ينتظم يومي 19 و20 أفريل 2017

ويمثل الصالون، الذي يستهدف المزودين ومسدي الخدمات في قطاع الصناعة في تونس، وفق المنظمين، مناسبة لتمكين هؤلاء من تطوير شبكات علاقاتهم والتعرف على اخر المستجدات والحلول المجددة على مستوى السوق الدولية.
وسيتم خلال هذه التظاهرة، تخصيص فضاء لعرض التجهيزات الصناعية بمشاركة 30 عارضا ، فضلا عن اقامة عدد من الندوات والورشات التقنية، التي من المنتظر أن تشهد مشاركة حوالي 250 شخصا من بين الخبراء وأصحاب القرار وكذلك الحرفاء والمهندسيين فضلا عن الصناعيين.
وسيطرح المشاركون خلال التظاهرة، اشكاليات التقليد باعتباره معطلا للنمو وانخفاض المداخيل الجبايئة ونمو الاقتصاد الموازي.
وسيتم خلال ذات التظاهرة تنظيم لقاءات أعمال بهدف توفير فرص تعاون وشراكة في القطاع الصناعي.
م/حر
Publié le:2017-03-21 20:01:30
Par:Khaldi Mon (Tunisia )
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