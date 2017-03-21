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Politique

رئيس الجمهورية يستقبل الفنانة ماجدة الرومي بقصر قرطاج

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء بقصر قرطاج الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.
وفي تصريح إعلامي إثر اللقاء، عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن شكرها لرئيس الجمهورية لاستقبالها وإتاحته لها الفرصة لتهنئته وتهنئة الشعب التونسي بالذكرى 61 لعيد الاستقلال، معبّرة عن تمنياتها لتونس بمزيد الازدهار والتقدّم.

وأضافت الفنانة اللبنانية في التصريح ذاته، "أن الشعب التونسي ما فتئ يثبت أنّه جدير بكلّ التقدير والاحترام وأنّ لا خوف على تونس مادام شعبها متمسّكا بحريّته وبديمقراطيته الناشئة".
وكانت ماجدة الرومي أحيت حفلا فنيا بعنوان "سهرة الحب والسلام" بالقاعة الأولمبية برادس يوم السبت 18 مارس تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال، وانتظم ببادرة من تعاونية الإذاعة والتلفزة التونسية.
مر/سهى



Publié le:2017-03-21 17:52:07

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1 de 1 commentaires pour l'article 140214

Langdevip  (France)  |Mardi 21 Mars 2017 à 19h 08m |           
البجبوج شخصية محترمة في العالم , معلم و نص إمثل تونس احسن تمثيل






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