الجهيناوى: تونس تتطلع الى عقد اتفاقيات للهجرة المنظمة وخلق فرص شغل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

ونوّه خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة ، بالمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وليام سوينغ، وحضره كاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة، بمستوى التعاون القائم بين تونس والمنظمة في معالجة القضايا المتصلة بالهجرة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين التي تفرزها الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية وخاصة في المنطقة المتوسطية.
كما استعرض الجهود التي بذلتها تونس لتوفير الرعاية لمئات الآلاف من النازحين من مختلف الجنسيات القادمين من ليبيا منذ اندلاع الأزمة في هذا البلد الشقيق، داعيا في هذا الإطار المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وتشجيع الليبيين، على التوصّل إلى حل سياسي ، وتكوين حكومة مركزية قوية تكون قادرة على التعامل مع مسألة الهجرة السرية والإرهاب والاتجار بالبشر.
كما دعا الجهيناوى ، وفق بلاغ للوزارة، إلى تعزيز حضور الكفاءات التونسية داخل المنظمة الدولية للهجرة وفي الفروع التابعة لها في الخارج.
من جهته جدّد سوينغ ، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 20 إلى 23 مارس الجاري، التعبير عن تقديره للتعاون بين تونس والمنظمة خاصة لدى معالجة مسألة الهجرة القادمة من ليبيا.
كما تطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وإلى المبادرة التونسية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، والتوصل إلى حل وفاقي يمكن إعادة الاستقرار إلى بلادهم، وفق ذات البلاغ.
أيمن
Publié le:2017-03-21 18:11:20
Par:kerker (France )
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