خدمة google street view تدخل حيز التطبيق في تونس

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن اتاحة هذه الخدمة يمثل ثمرة تعاون بين شركة غوغل والحكومة التونسية، مضيفة بأن هذه الخدمة ستسمح بتصفح صور بزاوية 360 درجة عالية الجودة كونها تمثل نافذة للانفتاح على العالم عبر الأنترنات.
وستمكن الخدمة الجديدة حسب ذات المصدر، رواد الأنترنات من مختلف أصقاع العالم من الاطلاع على صورة تونس وهي تندرج في اطار تنفيذ مشروع "تونس الرقمية 2020" الرامي الى اعتبار التكنولوجيا الرقمية بمثابة أحد الروافد المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتقنيا فان خدمة التجول الافتراضي، تمكن من تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين، اذ تمدهم بمعطيات تتعلق بحياتهم الاستهلاكية وتضمن لهم معرفة مواقع وأماكن المطاعم والفنادق وتيسر لهم ترتيب أماكن اجتماعات العمل قبل اجرائها.
ومن جانب آخر فان ذات الخدمة، تساعد الأنشطة التجارية على الاستفادة من تضمين الخرائط مباشرة بمواقعها الافتراضية بهدف الترويج للفنادق أو توفير المعلومات عن متجر او مطعم محلي، فضلا عن تمكين السياح من التحقق من محيط الفنادق.
س/ق/حر
Publié le:2017-03-21 17:19:38
Par:David Gaullier (Tunisia )
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