ورشة تكوينية في سوسة حول تحسين ظروف اقامة اللاجئين

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 18:05:12

- بادرت الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنظيم ورشة تدريبية، اليوم الثلاثاء، لفائدة عدد من الاطارات الامنية والاجتماعية بولاية سوسة بهدف مساعدتهم على بناء قدراتهم في مجال حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وتوفير الحماية اللازمة لهم، وذلك وفق ما أفاد به رئيس الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسة وسيم جمعة.وأضاف جمعة في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان الهلال الاحمر التونسي يسعى من خلال تنظيم هذه الورشة التكوينية الى تمكين المشاركين من فهم افضل لقضايا اللجوء في تونس عموما وفي سوسة على وجه الخصوص، مشيرا الى ان حوالي 40 عائلة، معدل افراد الواحدة منها في حدود الـ5، تستفيد حاليا من الخدمات التي تقدمها الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بحمام سوسة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.من جانبه، أكد مدير برنامج الشراكة بين الهلال الاحمر التونسي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحماية ومساعدة اللاجئين بتونس، وجدي بن محمد، ان الهلال الاحمر التونسي يبقى الواجهة الامامية لتقبل طلبات اللجوء، حيث يقوم بتسجيلها قبل احالة الملفات الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تقوم بالبت فيها وإسناد صفة لاجئ والترخيص بالتواجد داخل التراب التونسي.وأوضح ان الهلال الاحمر التونسي يعمل على تقديم المساعدة المباشرة للاجئين ومتابعة اوضاعهم الاجتماعية والنفسية وقد قام بصياغة مشروع قانون ينتظر المصادقة من قبل مجلس النواب ينص على تنظيم اقامة اللاجئين في تونس وفق مقتضيات اتفاقية جينيف لسنة 1951 التي تضمن الحماية الكاملة للاجئين ومنحهم الحق في الصحة والسكن والتعليم، لافتا الى ان حوالي 800 طالب لجوء ولاجئ من مختلف الجنسيات يقيمون حاليا في بلادنا.يذكر ان هذه الورشة التكوينية شهدت مشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية على غرار مكتب منظمة العفو الدولية بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي ذكر رئيسها جمال مسلم في تصريح لمراسل (وات) انها تلقت عدة ملفات وطلبات للمساعدة على الحصول على صفة لاجئ والترخيص بالاقامة في تونس.عماد/يسر