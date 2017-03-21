الحمامي : تجربة ''ملحق التشغيل'' أثبتت جدواها وسيتم تطويرها فضلا عن اطلاق مشاريع جديدة للتشغيل خلال أفريل القادم

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 16:05:52

- أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل اليوم الثلاثاء، أن تجربة "ملحق التشغيل النموذجية" بسفارة تونس بقطر أثبتت جدواها في عملية توظيف التونسيين بهذا البلد، مؤكدا أنه سيتم إحداث هذا المنصب بكل من سفارتي تونس بالرياض وباريس حتى يساهم في تشخيص مكامن تشغيل التونسيين بالسعودية وفرنسا وتيسير توظيفهم هناك.وأعلن أن الوزارة ستطلق خلال شهر أفريل القادم وفور الانتهاء من برناج عقد الكرامة، برنامج " جيل جديد من الباعثين" الذي تم اطلاقه كذلك في تجربة نموذجية السنة الفارطة مع وزارة التجهيز وانتفع به 93 مقاولا صغيرا بالمرافقة والتمويل وعقد لانجاز مشاريع صيانة وتهيئة بالبلديات والطرقات لمدة ثلاث سنوات.وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل مع وزراة التجهيز على هذا المشروع وستعممه على وزارات أخرى مؤكدا أنه تم رصد الاعتمادات الخاصة بهذا البرنامج ضمن ميزانية الدولة 2017.كما أشار الحمامي إلى عزم الوزارة إطلاق برنامج الشراكة مع الجهات وترسيخ برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالاضافة الى برنامج المبادرة الخاصة الذي تم تخصيص 250 مليون دينار لفائدته، مع امكانية ايجاد خطوط تمويل جديدة لدفع تشغيلية العاطلين عن العمل.وأكد وزير التشغيل أن مشروع المبادرة الخاصة غير مسقف ومفتوح لكل الجهات والراغبين في بعث مشاريع خاصة وذلك في اطار الحرص على ترسيخ اللامركزية، مبينا أن الوزارة تعمل على اغلاق كل ملفات التشغيل الهش وايجاد ظروف للعمل اللائق الذي يعد لكافة أبناء تونس.بهج