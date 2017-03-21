150 ألف باحث عن عمل سجلوا للإنتفاع بعقد الكرامة ومؤسسات كوناكت توفر 1500 فرصة عمل في هذا الاطار

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 15:22:27

- وفرت المؤسسات التابعة لكنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت " مجتمعة 1500 فرصة عمل في إطار برنامج " عقد الكرامة "، الذي بلغ عدد المسجلين فيه حد اليوم الثلاثاء، 150 ألف باحث عن شغل من حاملي الشهادات الجامعية أو شهادة تقني سام من التكوين المهني.وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، في تصريح إعلامي عقب جلسة عمل مع وفد عن " كوناكت "، أن عدد الراغبين في الانتفاع بعقد الكرامة المسجلين عبر موقع الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تجاوز 150 ألف مسجلا وقارب عدد المؤسسات المسجلة في ذات الاطار 5 آلاف مؤسسة، مذكرا أن يوم 25 مارس الجاري هو آخر موعد لتسجيل طالبي الشغل في حين تظل امكانية تسجيل المؤسسات متاحة إلى غاية يوم 30 مارس الجاري.وقال الوزير إن الوكالة شرعت في الفرز الأولي، للمرشحين على أساس، الأقدمية في البطالة وملاءمة الكفاءات المتوفرة مع حاجيات الانتداب، مؤكدا أن عملية الانتداب الفعلي لن تكون إلا بعد يوم 25 مارس وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.وأبدى حرص الوزارة على توفير قبل 30 مارس الجاري، الموافق لآخر أجل لتسجيل المؤسسات الخاصة بجميع أصنافها وأصحاب المهن الحرة، 25 ألف موطن شغل التي يستهدف برنامج عقد الكرامة احداثها لتوزع مناصفة بين الإناث والذكور من الباحثين عن شغل، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص ألف موطن شغل منها لفائدة حاملي الإعاقة.ويشترط في المترشحين حسب الحمامي توفر الجنسية التونسية والحصول على شهادة عليا أو شهادة تقني سام من التكوين المهني، على أن تتجاوز فترة بطالتهم السنتين بالاضافة إلى مراعاة مبدأ التناصف والترتيب حسب مدة البطالة واجراء مقابلة مع المؤسسة.وأفاد بأن نتائج عملية الانتداب ستنشر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.وذكر أن الوزارة وفرت كل الاليات لضمان الشفافية وحوكمة هذا البرنامج تفاديا لكل التجاوزات، مبينا أنه سيتم التثبت من أحقية المترشحين في الانتفاع بهذا العقد من خلال قاعدة بيانات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وأضاف قوله إن الوزارة ستنطلق بعد الانتهاء من عملية إطلاق برنامج عقد الكرامة في تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة الرامية إلى استهداف مختلف فئات العاطلين عن العمل لاخراجهم من حالة البطالة أو من الاقتصاد الموازي والعمل الهش فضلا عن مواصلة بقية البرامج التي تم اطلاقها سابقا ومنها " عقد التربص للاعداد للحياة المهنية" وبرنامج "فرصتي".وأفاد رئيس الكنفدرالية المؤسسات المواطنة، طارق الشريف، عقب اللقاء مع وزير التكوين المهني، أن الجلسة تمحورت حول برنامج "عقد الكرامة" الذي سيعطي وفق تعبيره "دفعا للمؤسسات ويقوي قدرتها التنافسية وسيتيح فرصا مميزة للشباب الباحث عن عمل في المؤسسات الخاصة، ويفتح لهم المجال لايجاد عمل قار واكتساب الخبرة في المجال المهني".ودعا في هذا السياق، الشباب الذي سينتفع بهذا العقد إلى العمل بجد والاستفادة من هذه الفرصة للمحافظة على مكانتهم في المؤسسة والاسهام الفاعل في خلق الثروة والتجديد.وأشار إلى مختلف برامج التكوين التي توفرها كوناكت مجانا لفائدة الباحثين عن شغل وللراغبين في الاستثمار للحساب الخاص على غرار برنامج " ثنيتي" الذي وفر الدعم والاحاطة للشباب من أجل إحداث نحو 200 مشروع خلال سنة 2016.بهج