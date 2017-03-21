رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة برلمان بافاريا الألمانية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 15:11:07

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بربرا شتام ، رئيسة برلمان مقاطعة بافاريا الألمانية على رأس وفد برلماني هام.وعبّرت شتام، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، عن تقديرها للتجربة الديمقراطية التونسية ، مؤكدة اهتمام ألمانيا على المستوى الفدرالي وفي مقاطعة بافاريا بنجاح تجربة تونس ودعمها.وأبرزت استعداد المقاطعة لتعزيز علاقات التعاون مع تونس، خصوصا في مجال الشباب من خلال دعم برامج التعاون الجامعي والتكوين، الى جانب تشجيع الشركات والمؤسسات البافارية على تطوير شراكتها مع تونس من خلال الاستثمار وبعث مشاريع تعود بالفائدة على الجانبين.من جانبه، عبّر رئيس الجمهورية عن ارتياحه للديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين تونس وألمانيا بفضل تواتر الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، معربا عن تطلعه إلى مزيد تدعيم التعاون الثنائي سواء على المستوى الفدرالي أو على مستوى الأقاليم.وأكد في هذا الصدد، ترحيبه بمزيد تطوير التعاون مع مقاطعة بافاريا في كافة المجالات ، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية كبيرة ، خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي، وفق ذات البلاغ.أيمن