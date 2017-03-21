العكرمي: شفيق جراية مهرب وله علاقة بأبو عياض

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 14:03:50

- قال القيادي في نداء تونس لزهر العكرمي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 إنّ أكبر مغالطة وقعت في تونس هي وصف شفيق جراية برجل الأعمال وبالناشط السياسي، على حدّ تعبيره.وتابع ''شفيق جراية مهرب اشتغل في شركة محمد ابن منصف الطرابلسي وهو يدعي انه رجل اعمال وناشط سياسي، لانه يسعى للافلات من العقاب منذ 2011، مؤكّدا أنّ جراية على علاقة بمهرّب موقوف يدعى مختار العرف، وبالإرهابي أبو عياض وله علاقة بالارهاب أيضا" حسب قوله.وقال العكرمي إنّه لم يكن يوما صديقا لجراية، مضيفا "كان عليه دفع أداءاته للدولة والإعتذار".وتابع ضيف اذاعة موزاييك في نفس السياق "شفيق جراية نقل لحساب الغير ... يعمل لغيره وليس لنفسه ويبحث عن الحماية للافلات من العقاب" وتوجه له بالكلام قائلا ''رجع فلوس الدولة واعتذر للشعب التونسي".كما تساءل القيادي في نداء تونس، '' لماذا لا يكشف جراية عن علاقته بابو عياض وبملف سفيان ونذير؟ وما هي علاقته بمختار العرف؟".وقال '' جراية وصفني بالقعر... نتشرف أنا قعر من قفصة وبعت الخضرة وكملت قرايتي''.وأوضح أنّ جراية يستغل جريدته لسب رجال الاعمال والسياسيين وابتزازهم ''، متابعا '' شفيق جراية يخوّف برشا ناس ويرعبهم''.