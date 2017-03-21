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Politique

العكرمي: شفيق جراية مهرب وله علاقة بأبو عياض

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - قال القيادي في نداء تونس لزهر العكرمي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 إنّ أكبر مغالطة وقعت في تونس هي وصف شفيق جراية برجل الأعمال وبالناشط السياسي، على حدّ تعبيره.

وتابع ''شفيق جراية مهرب اشتغل في شركة محمد ابن منصف الطرابلسي وهو يدعي انه رجل اعمال وناشط سياسي، لانه يسعى للافلات من العقاب منذ 2011، مؤكّدا أنّ جراية على علاقة بمهرّب موقوف يدعى مختار العرف، وبالإرهابي أبو عياض وله علاقة بالارهاب أيضا" حسب قوله.

وقال العكرمي إنّه لم يكن يوما صديقا لجراية، مضيفا "كان عليه دفع أداءاته للدولة والإعتذار".

وتابع ضيف اذاعة موزاييك في نفس السياق "شفيق جراية نقل لحساب الغير ... يعمل لغيره وليس لنفسه ويبحث عن الحماية للافلات من العقاب" وتوجه له بالكلام قائلا ''رجع فلوس الدولة واعتذر للشعب التونسي".
كما تساءل القيادي في نداء تونس، '' لماذا لا يكشف جراية عن علاقته بابو عياض وبملف سفيان ونذير؟ وما هي علاقته بمختار العرف؟".


وقال '' جراية وصفني بالقعر... نتشرف أنا قعر من قفصة وبعت الخضرة وكملت قرايتي''.

وأوضح أنّ جراية يستغل جريدته لسب رجال الاعمال والسياسيين وابتزازهم ''، متابعا '' شفيق جراية يخوّف برشا ناس ويرعبهم''.

Publié le:2017-03-21 14:03:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 140203

Mandhouj  (France)  |Mardi 21 Mars 2017 à 14h 17m |           

Mandhouj (France) |Samedi 04 Février 2017 à 08h 05m |
منذ بداية العام الجديد 2017 ، دخل المجتمع السياسي في تجاذب مقيت ، يبعد الحكومة في المضي في إستكمال المسارات .. خاصة و أن إستكمال المسارات يستوجب بالضرورة مناخ حوار بين الأطراف السياسية .. هل هذه الفترة من التجاذب هي بتخطيط محكم من عدة أطراف (حكومية و غير حكومية) لعدم قناعتها بالذهاب في إستكمال المسارات ؟ أم هي دلالة عن عجز بعض القوى المعارضة و سقوطها في خزعبلات داخلية تمنعها من أن تكون مشاركة في هكذا توجه (إستكمال المسارات)؟ عبر هذا التجاذب ،
هل نحن أمام قوى الثورة المضادة تنخر الثورة داخل الحكم و خارجه ؟ أم نحن أمام مجرد أزمة عقل سياسي لدى بعض الأحزاب و العائلات السياسية و المالية لا ترى في إستكمال المسارات طريق يخدم مصالحها الذاتية ؟ هل هذا التجاذب هو رفض انقلابي للديمقراطية التي تحدد من هي القوى الكبرى حسب الصندوق و من هي التي يرفض الشعب أن يكون لها موقع أولي و ريادي على الساحة السياسية ؟

لماذا القوى السياسية الحاكمة و التي خارج المنظومة التي تباشر الحكم لا تدفع في طريق إستكمال المسارات؟ هل هناك تهديد خارجي ؟ هل هناك تهديد داخلي ؟

هذه أسئلة يجب أن تجد أجوبة .. و نتمنى من الإعلام الحر أن يدفع السياسيين لتأتوا بهذه الأجوبة .. تونس لا تتحمل خسارة وقت أكثر . المجتمع المدني المؤيد للثورة يجب أن ينتفض و يدفع بالحكومة و بالأطراف السياسية أن تذهب في طريق إستكمال المسارات ..
دون إستكمال المسارات ، دون الجد في الحرب على الفساد ، دون التأسيس لمنظومة شفافية متكاملة ، الديمقراطية ستكون في خطر ، التنمية و حقوق الإنسان و الاستثمار يمكن أن نصلي عليها صلاة الجنازة .

الاستفاقة واجبة .




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