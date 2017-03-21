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حصيلة نشاط وحدات الحرس الوطني بكامل مناطق البلاد خلال الأسبوع الفارط

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 مارس الجاري، من إحباط 129 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة بـ 3 ملايين و265 ألفا و13 دينارا.

كما أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إيقاف 7 عناصر تكفيريّة مفتش عنها من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وإيقاف 22 شخصا آخرين مشتبه فيهم بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 1172 شخصا مفتشا عنهم.
وأكدت كذلك حجز 31 كلغ و63 غراما من مخدّر "الكوكايين"، و60 قرصا مخدّرا قيمتها الماليّة أكثر من 14 مليون دينار، فضلا عن حجز 7 بنادق صيد و100 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّة، وحجز 147 سيّارة وشاحنة مفتش عنها.
وأضافت الوزارة في بلاغها، أنه تم إحباط 3 عمليّات إجتياز للحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 17 مجتازا، إلى جانب إحباط عمليّة إجتياز للحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 8 مجتازين.
سبل




Publié le:2017-03-21 15:12:31

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