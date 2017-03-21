وفد عن تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة يطلع رئيس الجمهورية على التحرّك الأخير للأطباء ومشاكل القطاع

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 13:19:22

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج وفدا عن تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة.وأفاد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء منير يوسف مقني، أن اللقاء مثل مناسبة لاطلاع رئيس الجمهورية على آخر تطورات التحرّك الأخير للأطباء على خلفيّة الإيقاف التحفظي لأحد زملائهم في قابس.وأضاف مقني انه تم خلال اللقاء استعراض المشاكل التي يتعرّض لها المهنيّون وتأثيرها على القطاع الصحّي وانعكاسها على علاقة الثقة بين الأطباء والمرضى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.يشار إلى ان تنسيقية الهياكل الطبية المتكونة من المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة اطباء الأسنان والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة دعت إلى إضراب عام للأطباء يومي 22 و23 مارس 2017 في كامل تراب الجمهورية، احتجاجا على تواصل إيقاف طبيب مبنج وممرض بمصحة خاصة قابس، بسبب وفاة مريض اثر خطا في نوعية الدم المنقول اليه، وللمطالبة بإيجاد آليات انتقالية تحول دون الايقافات السالبة للحرية لمهنيي الصحة، إلى حين اصدار القانون المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.