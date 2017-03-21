وزارة الفلاحة: لم يسجل لحد الان اي حالة مرض التدهور السريع للزياتين ''اكسيللا فاستيديوزا''

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 15:22:43

- أكدت كاهية مدير الرقابة الصحية النباتية بالادارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فتحية الهلالي، "انه لم يسجل لحد الان اي حالة لمرض التدهور السريع للزياتين "اكسيللا فاستيديوزا" في تونس.وأوضحت خلال فعاليات يوم وطني حول "الحماية الصحية لغراسات الزيتون" انتظم الثلاثاء بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، انه تم خلال سنة 2016 تحليل 6 الاف عينة (تحاليل سيرولوجية وجزئية) من الغراسات والارساليات النباتية الموردة، للتثبت من وجود ذات البكتيريا من عدمه ولم تظهر اي اصابة.واضافت ان المصالح المعنية قد اتخذت منذ ظهور اول حالة لهذا المرض في ايطاليا سنة 2013 ، المزود الاساسي من الارساليات النباتية لتونس، جملة من الاجراءات للتوقي من دخول هذا المرض منها بالخصوص تعديل القرارات الوزارية المتعلقة بتوريد الارساليات النباتية واصدار المناشير لتشديد الرقابة الصحية عند نقاط العبور.كما تم في 27 ديسمبر 2016 اصدار منشور يمنع توريد نباتات الزياتين من كامل انحاء العالم خاصة منها اشجار الزينة التي تعد احد الاسباب الرئيسية لدخول بكتيريا "اكسيللا فاستيديوزا" الى الاتحاد الاوروبي.وتصيب هذه البكتيريا التي ظهرت كذلك في فرنسا سنة 2015 وفي اسبانيا سنة 2016، اكثر من 300 الف نوع نباتي وتتنقل عن طريق الارساليات النباتية.ومن الناحية الفنية، أفادت المسؤولة أن الوزارة قامت بدعم القدرات الفنية لمخبر الحجر الزراعي الذي يتولى تحليل الارساليات النباتية الموردة مع ادخال جملة من التقنيات الجديدة الى جانب بعث لجنة فنية تعنى بالاستكشاف الميداني ورفع العينات وارسالها الى المخبر المذكور.وتتكون اللجنة الفنية من ممثلين عن الديوان الوطني للزيت ومؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والهياكل المعنية.ويشار الى ان هذه التظاهرة التي بادر بتنظيمها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع الديوان الوطني للزيت، تندرج في اطار حملة وطنية لتحسيس الفلاحين بخطورة هذا المرض وتوعيتهم للتبليغ عند اكتشاف البكتيريا وتشخيصها والوقاية منها.وخصص الديوان الوطني للزيت حوالي 5ر1 مليون دينار من ميزانيته لهذه الحملة الوطنية وهي اعتمادات قابلة للزيادة في حال ظهور المرض.ويشار الى ان المساحة الجملية للزياتين بتونس تبلغ 86ر1 مليون هكتار وتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا (2 مليون هكتار) والمرتبة الرابعة من حيث عدد الاشجار.وتتواجد بتونس ما يقارب 310 الف ضيعة زيتون اي حوالي 60 بالمائة من مجموع المستغلات الفلاحية.ديجة