تونس تحتفي يوم 23 مارس باليوم العالمي للرصد الجوي

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 15:48:56

- "فهم السحب"، ذلك هو الشعار الذي اختارته المنظمة العالمية للارصاد الجوية، هذا العام، للاحتفاء باليوم العالمي للرصد الجوي الذي يوافق 23 مارس من كل سنة.وياتي اختيار هذا الشعار اي "فهم السحب"، باعتبار الاهمية التي تتسم بها هذه العناصر الجوية الطبيعية بالنسبةء للطقس والمناخ والماء وما يكتسيه رصدها من اهمية بالغة في التوقع بحالة الطقس علاوة على كونها من العناصر الرئيسية لدراسة تغير المناخ، وفق بلاغ اصدره المعهد الوطني للرصد الجوي، الثلاثاء.وتضطلع السحب بدور حيوي في تنظيم توازن الطاقة والمناخ والطقس على سطح الارض، وهي تمثل مرحلة اساسية من مراحل الدورة المائية وعنصر فعال في النظم المناخية اجمالا.وبات، وفق ذات المصدر، من الضروري اليوم، الاعتماد على المفهوم العلمي للسحب وظروف نشأتها ومراحل تطورها وتصنيفها بدقة لاجل التوقع باحوال الطقس ونمذجة تاثيرات التغير المناخي في المستقبل وخاصة في ما يتعلق بتوافر او شح الموارد المائية وما ينجر عنها قصوى كالجفاف والفيضانات.ولفت المعهد الى ان هذا اليوم يمثل فرصة هامة للعموم للتعرف على مختلف انواع السحب وتصنيفاتها ودورها البارز في التاثير على عوامل الطقس والمناخ والعلاقة التفاعلية بينهما.وينظم المعهد بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للرصد الجوي (23 مارس 2017) بقاعة الاخبار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة معرضا يضم معدات والات قيس العناصر الجوية والنماذج الرقمية للتوقعات الجوية ورصد الزلازل وعلم الفلك بحضور ثلة م المختصين والتقنيين بالمعهد للتفاعل مباشرة مع الزائرين وتقديم التوضيحات حول تساؤلاتهم ذات العلاقة بمواضيع الرصد الجوي والمناخ والجيوفيزياء.الح