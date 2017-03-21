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Politique

سوريا: نائب وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس نواب الشعب التونسي

Mardi 21 Mars 2017
بــاب نــات - التقى الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم وفد نواب لأحزاب لتونسية برئاسة النائب عبدالعزيز القطي عضو مجلس نواب الشعب التونسي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية بحث الجانبان العلاقة التي تجمع بين الشعبين السوري والتونسي وأهمية تعزيزها في جميع المجالات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

وقدم نائب وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا عن ما تتعرض له سورية من دول غربية وعصابات إرهابية مؤكدا أن “سورية تتعرض للإرهاب نفسه الذي تتعرض له تونس بهدف تفتيتها وإضعاف دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لإسرائيل ولأطماعها في المنطقة”.

وقال القطي بحسب نفس المصدر إن “زيارة هذا الوفد إلى سورية تمثل رسالة للقيادة وللشعب السوري بأن الشعب التونسي يقف إلى جانب سورية” وأوضح أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان خطأ تاريخيا من جانب القيادات التونسية السابقة مشيرا إلى أن نواب الجبهة الشعبية للأحزاب الوطنية يعربون عن تضامنهم مع سورية في وجه الحملة الإرهابية التي تسعى للنيل من صمودها.


وأكد أعضاء الوفد أن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد أصبحت رمزا للمقاومة والصمود العربيين وأن الجماهير التونسية ترفع العلم السوري في جميع المناسبات الوطنية وعبروا عن أسفهم أن بعض المواطنين التونسيين قد غرر بهم وأرسلوا لقتل السوريين بدل أن يقف التونسيون في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار سورية.


تركيبة الوفد التونسي :
عبد العزيز القطي
عصام المطوسي "نداء تونس"
خميس قسيلة "نداء تونس"
مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"
منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"
الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"
نورالدين المرابطي "الوطني الحر"


Publié le:2017-03-21 11:02:19

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2 de 2 commentaires pour l'article 140190

GoldenSiwar  (France)  |Mardi 21 Mars 2017 à 11h 33m |           
أنا تونسية وهذا الوفد الحقير المقرف لا يمثلني ومن غير المسموح أن يتحدث بإسم الشعب التونسي...
ولكن الطيور على اشكالها تقع ...ما تنسوش تبوسو البوط ...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 21 Mars 2017 à 11h 25m |           
غريب أن يكون حلم بعض الكائنات ملاقاة السفاح ويتبخر الحلم والعودة بخفي حنين *



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