سوريا: نائب وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس نواب الشعب التونسي

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 11:02:19

- التقى الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم وفد نواب لأحزاب لتونسية برئاسة النائب عبدالعزيز القطي عضو مجلس نواب الشعب التونسي.وبحسب وكالة الأنباء السورية بحث الجانبان العلاقة التي تجمع بين الشعبين السوري والتونسي وأهمية تعزيزها في جميع المجالات وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.وقدم نائب وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا عن ما تتعرض له سورية من دول غربية وعصابات إرهابية مؤكدا أن “سورية تتعرض للإرهاب نفسه الذي تتعرض له تونس بهدف تفتيتها وإضعاف دورها القومي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لإسرائيل ولأطماعها في المنطقة”.وقال القطي بحسب نفس المصدر إن “زيارة هذا الوفد إلى سورية تمثل رسالة للقيادة وللشعب السوري بأن الشعب التونسي يقف إلى جانب سورية” وأوضح أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان خطأ تاريخيا من جانب القيادات التونسية السابقة مشيرا إلى أن نواب الجبهة الشعبية للأحزاب الوطنية يعربون عن تضامنهم مع سورية في وجه الحملة الإرهابية التي تسعى للنيل من صمودها.وأكد أعضاء الوفد أن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد أصبحت رمزا للمقاومة والصمود العربيين وأن الجماهير التونسية ترفع العلم السوري في جميع المناسبات الوطنية وعبروا عن أسفهم أن بعض المواطنين التونسيين قد غرر بهم وأرسلوا لقتل السوريين بدل أن يقف التونسيون في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار سورية.عبد العزيز القطيعصام المطوسي "نداء تونس"خميس قسيلة "نداء تونس"مباركة عواينية البراهمي "الجبهة الشعبية"منجي الرحوي "الجبهة الشعبية"الصحبي بن فرج "كتلة الحرة"نورالدين المرابطي "الوطني الحر"