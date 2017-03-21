رئيس الحكومة يدعو وزراءه الى الإجابة على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية في اجل اقصاه 15 يوما

Mardi 21 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-21 10:55:16

- أصدر رئيس الحكومة ، منشورا دعا فيه وزراء حكومته إلى الإجابة عن الإحالات المعروضة عليهم والمتعلقة بمشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية قصد الإمضاء المجاور، في أجل أقصاه 15 يوما وذلك سعيا الى اضفاء النجاعة على العمل الحكومي وتسريع نسقه .وجاء في المنشور الصادر مؤخرا عن رئاسة الحكومة والوارد على موقع "بوابة التشريع" انه تم ملاحظة تجاوز الاجال المقررة لاجابة الوزارات على مشاريع الاوامر الترتيبية التي تعرضها عليها مصالح رئاسة وان هذا التاخير يستغرق احيانا وقتا طويلا ادى الى تعطل اصدار عديد الاوامر الحكومية في اجال معقولة لاسيما وان الاوامر الترتيبية لا يمكن اصدارها الا بعد الامضاء المجاور من قبل كل وزير معني عملا بالفصل 94 من الدستور واضاف المنشور أنه سيتم ادراج هذا الموضوع كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة اجابة الوزراء على مشاريع الاوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليها .يذكر أن الفصل 94 من الدستور ينص على ان رئيس الحكومة يمارس السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء. وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني و يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.