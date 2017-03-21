حمّة : النهضة تورطت في تسفير الشباب إلى سوريا وكانت تظن أنها ستقيم الخلافة السادسة بين تونس وليبيا ومصر وسوريا

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بــاب نــات





Credits Shems FM

كنت أحبذ أن لا يتحدث رئيس الدولة عن الوضع الاقتصادي





Publié le:2017-03-21 10:41:06

- قال اليوم الثلاثاء، الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، إن الجبهة ليس لها أي إشكال بخصوص زيارة وفد برلماني لسوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد أو وزير الخارجية للحديث عما فيه مصلحة لتونس "مناقشة إعادة العلاقات الديبلوماسية ووضعية الجالية هناك والجماعات الإرهابية التونسية".وصرح الهمامي، في حوار على راديو شمس آف آم، في تعليقه على من انتقد لقاء أعضاء البرلمان بالأسد "بشار الأسد هو الرئيس السوري وحاكم سوريا مع من سنتحدث؟".وأضاف حمة الهمامي "هناك قوى سياسية بينهم النهضة تورطت في تسفير الشباب إلى سوريا وكانت تظن أن النظام السوري سيسقط في يومين وسيقيمون الخلافة السادسة بين تونس وليبيا ومصر وسوريا لكن مشروعهم سقط" مشيرا إلى أن "المشروع تدعمه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وقطر والسعودية وتركيا".ولاحظ ضيف اذاعة شمس آف آم أنه لو نجح المشروع "كانت المنطقة بأكملها ستدمر وتقسم إلى كيانات مذهبية دينية ضعيفة يستفيد منه الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية".وقال حمة الهمامي، في تعليقه على حوار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس في القناة الوطنية، إنه كان يحبذ أن لا يتحدث رئيس الدولة عن الوضع الاقتصادي.وصرح حمة الهمامي أن المسائل التي قدمها قايد السبسي في هذا الموضوع غير منطقية.وأبرز الهمامي أن "الاقتصاد التونسي واقف لأن الحكومة ليست لها رؤية لتونس وليس لها برنامج وليس لها ما تقدمه للتونسيين".