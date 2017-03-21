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Politique

حمّة : النهضة تورطت في تسفير الشباب إلى سوريا وكانت تظن أنها ستقيم الخلافة السادسة بين تونس وليبيا ومصر وسوريا

Mardi 21 Mars 2017
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بــاب نــات - قال اليوم الثلاثاء، الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، إن الجبهة ليس لها أي إشكال بخصوص زيارة وفد برلماني لسوريا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد أو وزير الخارجية للحديث عما فيه مصلحة لتونس "مناقشة إعادة العلاقات الديبلوماسية ووضعية الجالية هناك والجماعات الإرهابية التونسية".


Credits Shems FM

وصرح الهمامي، في حوار على راديو شمس آف آم، في تعليقه على من انتقد لقاء أعضاء البرلمان بالأسد "بشار الأسد هو الرئيس السوري وحاكم سوريا مع من سنتحدث؟".

وأضاف حمة الهمامي "هناك قوى سياسية بينهم النهضة تورطت في تسفير الشباب إلى سوريا وكانت تظن أن النظام السوري سيسقط في يومين وسيقيمون الخلافة السادسة بين تونس وليبيا ومصر وسوريا لكن مشروعهم سقط" مشيرا إلى أن "المشروع تدعمه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وقطر والسعودية وتركيا".


ولاحظ ضيف اذاعة شمس آف آم أنه لو نجح المشروع "كانت المنطقة بأكملها ستدمر وتقسم إلى كيانات مذهبية دينية ضعيفة يستفيد منه الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية".

كنت أحبذ أن لا يتحدث رئيس الدولة عن الوضع الاقتصادي
وقال حمة الهمامي، في تعليقه على حوار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس في القناة الوطنية، إنه كان يحبذ أن لا يتحدث رئيس الدولة عن الوضع الاقتصادي.
وصرح حمة الهمامي أن المسائل التي قدمها قايد السبسي في هذا الموضوع غير منطقية.
وأبرز الهمامي أن "الاقتصاد التونسي واقف لأن الحكومة ليست لها رؤية لتونس وليس لها برنامج وليس لها ما تقدمه للتونسيين".

Publié le:2017-03-21 10:41:06

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1 de 1 commentaires pour l'article 140188

Balkees  (United Arab Emirates)  |Mardi 21 Mars 2017 à 11h 08m |           
صحيح .. الشاهد و بقية الاعضاء ليس لهم ما يقدمونه .. وهل لديك أنت برنامج لانقاذ تونس؟؟؟ ما هي رؤيتك ؟؟ ماذا فعلت من موقعك ؟؟ وماذا قدمت لتونس غير النباح...؟؟؟



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