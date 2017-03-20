رئيس الجمهورية: موش خاطر سليم الرياحي خرج معناها معاش حكومة وحدة وطنية

وقال السبسي خلال حوار للتلفزة الوطنيــة ،مش خاطر خرج الرياحي معناها معاش حكومة وحدة وطنية ".
وأضاف "خروجه أو خروج أي طرف اخر لن يؤثر على ما جاء فى وثيقة قرطاج وهي مازالت قائمة الذات "
أنا ضد عقوبة السجن لمستهلكي الزطلة لأول مرة
وقال رئيس الجمهورية إن الجديد في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يتمثل في توسيع اللجنة المنبثقة عن القانون لتشمل في عضويتها قضاة و محاسبين و ممثلي المجتمع المدني.
وأوضح أنّ مشروع القانون ينصّ على العفو عن الموظفين الذي كانوا يتلقون تعليمات من الإدارة و لم يثبت تورطهم في الاستيلاء على المال العام.
وشدّد على ضرورة المصادقة على هذا القانون لأهمّيته في دفع الإستثمار الداخلي، حسب قوله.
العفو بالنسبة مستهلكي المخدرات لأول مرة
و بخصوص مراجعة مقاييس العفو الخاص بالنسبة للمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات، أعلن رئيس الجمهورية أن لجنة مختصة ستلتئم كل شهر للنظر في إمكانية تمتيع كل مستهلك للزطلة قضى عقوبة سجنية لمدة شهر بآلية العفو.
وقال في هذا الشأن ''السبسي: أنا ضد عقوبة السجن لمستهلكي الزطلة لأول مرة من الشبان''، متابعا قوله ''نحن بصدد اخراجهم من السجن عبر آلية العفو''.
وأكّد في المقابل أنّ رئاسة الجمهورية تنظر في ملفات المحكومين في قضايا استهلاك المخدرات بالنسبة الشبان بعد أن يكون المسجون، بمقتضى حكم نهائي، قد أمضى شهرا من عقوبته.
لم نقض نهائيا على الإرهاب
وعلى الصعيد الأمني قال السبسي إنّ تونس لم تقض نهائيا على آفة الارهاب و لكنها تمكنت من السيطرة عليها الى حد كبير،مشيرا الى وجود بعض الخلايا الإرهابية التي يتم الكشف عنها و القضاء عليها والتي لا تشكل خطورة كما كان عليه الوضع قبل عامين من الآن، وفق تصريحه.
الحكومة راضية عن ناجي جلول
من جهة أخرى اكّد رئيس الجمهورية أنه لا وجود لإشكال بين المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و وزير التربية ناجي جلول الذي قال انه قائم بواجبه و أن الحكومة راضية عن أدائه.
ونفى في موضوع آخر وجود أي إضعاف لموقف و صلاحيات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد استقباله في قصر قرطاج لوزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي بعد قرار الإقالة.
Publié le:2017-03-20 22:26:59
Par:Abu Dhiya (Europe ) Par Mobile
Sur: الصادق بلعيد: النهضة اليوم وغدوة وبعد غدوة هي نفس النهضة متاع 1984