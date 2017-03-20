وعن أسباب الاضراب ,أشار السعيدي الى الوضع المتردي داخل المؤسستين ،بسبب عدم توفير الامكانيات اللازمــة من قبل سلطة الاشراف .
كما أقر بعدم تطبيق بعض الاتفاقيات المتعلقة بتسوية الوضعية المالية وخلاص بعض المستحقات .
وقال السعيدي "لاحظنا فى الاونة الاخيرة أن هناك توجه كبير نحو القطاع الحاص ومن ثمة القضاء على المرفق العمومي بحسب تعبيره.
وعن تراتيب الاضراب قال السعيدي سوف نعلن عن ذلك لاحقا.
Publié le:2017-03-20 20:14:38
Par:Mohamed Nkissa (Tunisia ) Par Mobile
Sur: اضراب عام بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية يومي 1 و2 أفريل 2017