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اضراب عام بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية يومي 1 و2 أفريل 2017

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - يدخل العاملين فى مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية يومي 1 و2 أفريل 2017 فى اضراب عام وفق ما صرح به الكاتب العام لأعوان التلفزة الوطنية، محمد السعيدي لاذاعة شمس اف أم .

وعن أسباب الاضراب ,أشار السعيدي الى الوضع المتردي داخل المؤسستين ،بسبب عدم توفير الامكانيات اللازمــة من قبل سلطة الاشراف .
كما أقر بعدم تطبيق بعض الاتفاقيات المتعلقة بتسوية الوضعية المالية وخلاص بعض المستحقات .
وقال السعيدي "لاحظنا فى الاونة الاخيرة أن هناك توجه كبير نحو القطاع الحاص ومن ثمة القضاء على المرفق العمومي بحسب تعبيره.
وعن تراتيب الاضراب قال السعيدي سوف نعلن عن ذلك لاحقا.




Publié le:2017-03-20 20:14:38

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1 de 1 commentaires pour l'article 140173

Mohamed Nkissa  (Tunisia)  |Lundi 20 Mars 2017 à 20h 30m | Par           
الاضراب الوحيد الي توانسة الكل يحبوه



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