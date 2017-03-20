اضراب عام بمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية يومي 1 و2 أفريل 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 20:14:38

- يدخل العاملين فى مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية يومي 1 و2 أفريل 2017 فى اضراب عام وفق ما صرح به الكاتب العام لأعوان التلفزة الوطنية، محمد السعيدي لاذاعة شمس اف أم .وعن أسباب الاضراب ,أشار السعيدي الى الوضع المتردي داخل المؤسستين ،بسبب عدم توفير الامكانيات اللازمــة من قبل سلطة الاشراف .كما أقر بعدم تطبيق بعض الاتفاقيات المتعلقة بتسوية الوضعية المالية وخلاص بعض المستحقات .وقال السعيدي "لاحظنا فى الاونة الاخيرة أن هناك توجه كبير نحو القطاع الحاص ومن ثمة القضاء على المرفق العمومي بحسب تعبيره.وعن تراتيب الاضراب قال السعيدي سوف نعلن عن ذلك لاحقا.