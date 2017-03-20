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مواكب تكريم وتظاهرات ثقافية ورياضية في الاحتفال بعيد الاستقلال بولاية سليانة

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - تميزت احتفالات ولاية سليانة اليوم الاثنين بالذكرى 61 للاستقلال بتنظيم موكب جهوي رسمي احتضنه مقر الولاية وشارك فيه نواب الجهة بمجلس نواب الشعب، وممثلون عن الأحزاب السياسية وهياكل المجتمع المدني والمقاومون والمناضلون وعدد هام من المواطنين خاصة من الشباب.

وتضمَن الموكب الذي حضرته إطارات أمنية وعسكرية تحية العلم التونسي على أنغام النَشيد الوطني الرسمي، وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء، وكلمات والي الجهة وممثلي المجتمع المدني والمقاومين والمناضلين من جيل ما قبل الاستقلال وبعده، تم فيها تسليط الأضواء على أهمية هذا الحدث الوطني التاريخي واستخلاص العبرة من الاحتفال به وإبراز المكاسب المادية والمعنوية التي تحقَقت للشعب التونسي في ظله خلال العقود الماضية في جميع المجالات، ومختلف التحديات التي تواجه الوطن.

وتمَ بالمناسبة تكريم المؤسستين الأمنية والعسكرية وثلَة من المقاومين والمناضلين وعدد من متقاعدي سلك العمد، كما احتضن فضاء الفنون بساحة الشهداء تظاهرات ثقافية جمعت بين الرقص والمسرح إضافة الى افتتاح المهرجان الجهوي للرقص العصري.
ويتضمَن برنامج احتفالات ولاية سليانة بذكرى الاستقلال، تنظيم مقابلة رياضية للمنتخب الجهوي لكرة القدم ضد لاعبي المنتخب الوطني لسنة 1978 الذين سيقع تكريمهم والاحتفاء بحلولهم في الجهة.
كنز/باشا




Publié le:2017-03-20 23:09:42

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