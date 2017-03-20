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Culture

يوم دراسي بتونس حول تجربة الفيلسوف التونسي العفيف الاخضر

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - مثلت تجربة الفيلسسوف التونسي العفيف الاخضر واسهامه فى اثراء مجالات الدراسات الفكرية والعقلانية فى تونس محور يوم دراسي احتضنته يوم السبت المكتبة الوطنية بتونس بالتعاون مع مركز "الاوان" وجمعية "العفيف الاخضر للفكر الحر" وبمشاركة عدد من الاكاديميين والباحثن التونسيين والاجانب.

واكدت رجاء بن سلامة بالمناسبة على اهمية تجربة العفيف الاخضر الابداعية والانسانية من حيث انحيازه الواضح لقيم الحرية ومقاومة كل اشكال التسلط والعنف الادبي والمادي وعطاؤه الغزير فى محاربة الافكار الدخيلة والجامدة على حد وصفها.
وبينت ان العفيف الاخضر كان من رواد العقلانية العربية ومن انصار اعمال الفكر والعقل ورفض التشبث بالقيم "الماضوية" الضيقة الموغلة فى المحلية والتي كانت من أهم أسباب تخلف المجتمعات العربية وابتعادها عن ركب المجتمعات المتقدمة مضيفة ان الاخضر يعتبر من المفكرين العرب القلائل الذين تجرؤوا فى مباحثهم على طرح الاشكاليات المسكوت عنها وعبروا عن ارائهم بكل تجرد ومسؤولية.
هذا اللقاء كان مناسبة ايضا للتاكيد على ان فكر الفيلسوف العفيف الاخضر تجاوز حدود المالوف ليعانق ابعادا كونية فتناول العديد من القضايا الانسانية والفكرية برؤية ثاقبة ومقاربات مستجدة نفذ من خلالها الى جوهر الاسباب ناقدا أحيانا ومنتفضا احيانا اخرى رافضا "للبديهيات" و"المسقطات" وهو أمر ليس بالهين بالنظر خاصة الى طبيعة الفكر السائد فى المجتمعات العربية، فهو رفض الاسلام السياسي وطالب بإصلاح منظومة التربية والتعليم حتى تتخلص مما اسماه البعض ب"فكر القرن الثاني عشر" المنغلق على نفسه.
كما توجس العفيف الاخضر وفق بعض الحضور مما سمي ب"الربيع العربي" لاعتقاده ان المجتمعات العربية ميالة بطبعها للفوضى وعدم التحضر والتمدن وأنها لن تستغل هذه الفرصة التاريخية للقطع مع قيم التخلف والانحطاط الاجتماعي التي التصقت بها مند عقود.
فر



Publié le:2017-03-20 22:07:07

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