انطلاق اليوم أشغال اعادة تهيئة المعلم الديني ''الغريبة'' اليهودي بالكاف

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 18:01:38

- شرعت هيئة الجالية اليهودية بتونس، منذ اليوم الاثنين، في تنفيذ مشروع بنيوي يتمثل في اعادة تهيئة مقر المعلم الديني "الغريبة" للجالية اليهودية بالكاف، وذلك في اطار مشروع يهدف الى اعادة الروح الى هذا المعلم و الى كل المعالم الاثرية التابعة للجالية اليهودية، وفق ما افاد به عضو هيئة الجالية اليهودية بتونس برنار نسيم طيب .مراسل (وات) بالجهة مضيفا ان ترميم المعلم اليهودي يرمي الى اعادة الروح اليه، باعتبار أنه يجسم قيمة التعايش السلمي في مدينة الكاف، التي عرفت بدورها تلاقح الحضارات و الاديان و تعايش مختلف الجاليات بها.و أضاف الطيب أن عملية ترميم هذا المعلم تندرج، ايضا، ضمن استعداد احتفال الجالية اليهودية، خلال شهر ماي القادم، ببعض الاعياد الدينية اليهودية، منها الحج الى الغريبة بجربة، مشيرا الى أنه ستقع برمجة زيارات الى مدينة الكاف بهذه المناسبة مساهمة من الجالية اليهودية في التعريف بالمدينة و بما تزحر به من امكانيات و مخزون ثقافي وحضاري يمكنها من استقطاب السياح المولعين بالمجال الثقافي و التراث وما يسمى بالسياحة البديلة.ووقع تأمين كل الاثاث و الكتب و المخطوطات، التي كانت متواجدة بالمعلم اليهودي في متحف العادات و التقاليد الشعبية بالكاف، في انتظار انهاء اشغال الكنيس و اعادة فتحه لاستقبال الزوار بداية من شهر ماي القادم، حيث توقع ممثل الجالية اليهودية انتهاء الاشغال قبل نهاية شهر أفريل أو بداية شهر ماي القادمين.يشار الى أن المعلم قد تمت تهيئته، في سنة 1994، في اطار مشروع مندمج شمل تهيئة اغلب المعالم الاثرية بالكاف بجميع أصنافها و كذلك الطرقات و المسالك المتواجدة بالمدينة العتيقة، التي تتواجد بها المعالم الاسلامية و المسيحية و اليهودية، مما جعل مدينة الكاف تصبح عنوانا ورمزا للتعايش و تلاقح الحضارات و الاديان بها .مر/أم