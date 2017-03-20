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برنامج احتفالي ثري ومتنوع في الذكرى 61 لعيد الاستقلال بمنوبة

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - مثلت الذكرى 61 لعيد الاستقلال بولاية منوبة مناسبة لتكريم 40 مناضلا ومقاوما، اعترافا بتضحياتهم الجسام في سبيل مقاومة المستعمر واسترجاع سيادة الوطن، وقد كان ذلك على هامش موكب رسمي احتضنه مفترق القصاب بمدينة منوبة، أشرفت عليه وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني رفقة والي منوبة أحمد السماوي وعدد من نواب مجلس الشعب ومن الاطارات الامنية والعسكرية والجهوية والمحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات.

وشمل برنامج الاحتفال الجهوي، تظاهرة تنشيطية متنوعة الفقرات بمستشفى الرازي، نظمتها الولاية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للصحة وإدارة مستشفى الرازي وجمعية جنان الرازي بمنوبة وعدد من المنظمات الاخرى.
وتضمنت التظاهرة بالخصوص مباريات في كرة السرعة وكرة الطاولة، والكرة الحديدية، والمبارزة بالسيف، وممارسة رياضة "المشي للجميع" داخل المستشفى على مسافة 2 كلم، وتنشيط إذاعي، ولوحات في الرقص الإيقاعي، بالاضافة الى تجميل الفضاء الخارجي للمستشفى وورشة لتخليد عدد من الشخصيات في علوم الطب، وخيمة صحية للكشف المبكر عن مرض السكري وضغط الدم.
وتم بالمناسبة افتتاح مسلك صحي مجاور لمستشفى الرازي قامت بتهيئته بلدية منوبة وزينه عدد من الشبان الموهوبين بلوحات جدارية، مع افتتاح قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل بالدندان.
كما تشهد مختلف معتمديات الجهة برامج محلية احتفالا بعيد الاستقلال بمختلف المؤسسات الشبابية والثقافية، وتساهم فيها مختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات.
ن ع /باشا




Publié le:2017-03-20 15:49:05

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