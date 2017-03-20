برنامج احتفالي ثري ومتنوع في الذكرى 61 لعيد الاستقلال بمنوبة

وشمل برنامج الاحتفال الجهوي، تظاهرة تنشيطية متنوعة الفقرات بمستشفى الرازي، نظمتها الولاية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للصحة وإدارة مستشفى الرازي وجمعية جنان الرازي بمنوبة وعدد من المنظمات الاخرى.
وتضمنت التظاهرة بالخصوص مباريات في كرة السرعة وكرة الطاولة، والكرة الحديدية، والمبارزة بالسيف، وممارسة رياضة "المشي للجميع" داخل المستشفى على مسافة 2 كلم، وتنشيط إذاعي، ولوحات في الرقص الإيقاعي، بالاضافة الى تجميل الفضاء الخارجي للمستشفى وورشة لتخليد عدد من الشخصيات في علوم الطب، وخيمة صحية للكشف المبكر عن مرض السكري وضغط الدم.
وتم بالمناسبة افتتاح مسلك صحي مجاور لمستشفى الرازي قامت بتهيئته بلدية منوبة وزينه عدد من الشبان الموهوبين بلوحات جدارية، مع افتتاح قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل بالدندان.
كما تشهد مختلف معتمديات الجهة برامج محلية احتفالا بعيد الاستقلال بمختلف المؤسسات الشبابية والثقافية، وتساهم فيها مختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات.
ن ع /باشا
Publié le:2017-03-20 15:49:05
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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