تكريم عدد من المناضلين بولاية قابس احتفالا بالذكرى 61 لعيد الاستقلال

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 16:27:35

- احتفلت ولاية قابس، اليوم الاثنين، بالذكرى 61 للاستقلال، حيث انتظم، بهذه المناسبة، أمام مقر الولاية موكب رسمي بإشراف والي الجهة منجي ثامر، حضره عدد من الإطارات الأمنية والعسكرية وثلة من المقاومين والمناضلين، الذين ناضلوا ضد الاستعمار الفرنسي، وتمت خلال فعاليات الموكب تحية العلم الوطني.كما انتظم بالمناسبة، بمقر الولاية، حفل تكريم لمجموعة من المقاومين والمناضلين، الذين سلم لهم الوالي شهائد شكر، وذلك لمساهمتهم الفاعلة في الحركة الوطنية ولما قدموه من تضحيات من اجل استقلال تونس.مر/أم/باشا