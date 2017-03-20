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أطفال رياض الأطفال بالمنستير يهدون وحدات الجيش والأمن الورود بمناسبة احياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - انتظم صباح اليوم الاثنين بساحة الفنون بالمنستير بمناسبة إحياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال، موكب جهوي لتحيّة العلم بمشاركة فرقة المراسم للجيش الوطني ووحدات الأمن الوطني وأطفال رياض ونوادي الأطفال وشباب وفتيات الكشافة التونسية بالجهة وضيوف من الجزائر ومقاومين ومناضلين، وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.
وتولى والي المنستير وعدد من المناضلين وضع أكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء وعلى اضرحة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والمرحوم الهادي نويرة والمرحوم محمّد مزالي.

وأهدى أطفال رياض الأطفال، بالمناسبة، الورود إلى وحدات الجيش الوطني والأمن الوطني، علاوة على تهافت العديد من الأطفال واليافعين والشباب لإلتقاط صور تذكارية مع الجنود والأمنيين، كما قدمت مجموعة "الطبال الصغير" بالوردانين عرضا موسيقيا بساحة الفنون، وقدم أطفال كورال المدرسة الابتدائية بالمنستير النشيد الوطني وأناشيد وطنية، وقدم أطفال المحضة المدرسية "البرعم الصغير" اوبرات "تحيا تونس".
وشاركت مجموعة من الأطفال والشباب والكهول من تونس والجزائر في سباق الأجيال للعدو الذي نظمه "نادي الأجيال"، و"نادي السعادة لألعاب القوى" وبلدية المنستير و"الجمعية الرياضية بالأكاديمية العسكرية" بفندق الجديد، وذلك على مسافة 5 كلم و11 كلم، وقالت الجزائرية نورة بالمناسبة "أننا بلد واحد" مؤكدة ان قدومهم "لمشاركة التونسيين هذه الفرحة" وأضاف الجزائري زما جراجي أنّ "تونس والجزائر خاضتا نفس المعركة" مشيرا إلى "مساعدة تونس للجزائر خلال معركتها التحريرية".
ومن جهتها ركزت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرّة، والجمعية التونسية للأبحاث في طب الأسنان، خيمة تحسيسية للأطفال، بساحة الفنون بالمنستير، حول صحة الأسنان تحت شعار "ابتسامة طفلك المشرقة".
وكان إحياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال فرصة لتوزيع عدد من الجوائز على الأطفال المتوجين في المسابقات التي انتظمت بالمناسبة في الجهة.
تم/باشا



Publié le:2017-03-20 16:17:09

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