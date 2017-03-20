ولاية بنزرت تحيي الذكرى 61 لعيد الاستقلال

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-20 16:01:38

- احيت ولاية بنزرت اليوم الاثنين فعاليات الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال، وقد اختارت ولاول مرة منذ سنوات ان يكون الموكب الرسمي الجهوي بالفضاء المحيط بقصر المؤتمرات ببنزرت المدينة.وشارك في الاحتفالات، التي اشرف عليها والي الجهة محمد قويدر، عدد من المسؤولين بالجهة وممثلون عن مختلف المكونات المجتمعية، بالاضافة الى عدد هام من الشباب والاطفال قدموا رفقة اوليائهم، وساهموا في تجسيد صورة تؤكد فخرهم بالانتماء للوطن، ولكل من اسهم في الحفاظ عليه وعلى عزة وكرامة ترابه وشعبه.وقال قويدر بالمناسبة ان "ولاية بنزرت عامة ممتنة لكل ابناء تونس الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الانتصار على الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة، وفي بناء الدولة والحفاظ على استقرارها، والمساهمة في تطورها وبالاخص في كرامة شعبها من جميع الفئات وفي كل السنوات من زمن الاستقلال الى ثورة الحرية والكرامة".وبين ان ولاية بنزرت "اختارت تنظيم موكب احياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال في فضاء "رمز" يحمل كل معاني الوطنية الصادقة والخالدة والتاريخ العظيم، وذلك بعد ان تمت اعادة تهيئته".يذكر ان الموكب الرسمي لاحتفالات الجهة بعيد الاستقلال تضمن موكبا لتحية العلم المفدى على انغام النشيد الوطني بحضور شيخ المدينة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت محمد رياض اللزام، وثلة من اعضاء مجلس نواب الشعب واطارات الجهة وعدد من المناضلين والمقاومين، بالاضافة الى مشاركة مميزة لتشكيلات من الجيش والامن والحرس الوطني والحماية المدنية، والديوانة".كما تم تنظيم عدد من الانشطة الرياضية والشبابية والثقافية للنوادي الثقافية والرياضية ومؤسسات الطفولة، بالاضافة الى تدشين ساحة المناضل سليمان الدقي بمفترق شارع الحبيب بورقيبة، وساحة المناضل احمد بن صابر بفضاء حديقة سيدي سالم المطلة على المنطقة السياحية، مع تنظيم مجسم كوريغرافي لتاريخ الاستقلال من اعداد اشبال الكشافة التونسية بالجهة.طارق/باشا