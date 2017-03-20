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Politique

تونس تحتل المرتبة 102 في قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم

Lundi 20 Mars 2017
وكالات - حلت النرويج محل الدنمارك كأسعد بلاد العالم في تقرير نشر يوم الإثنين ودعا الدول إلى تعزيز الأمان الاجتماعي والمساواة لزيادة رفاهية مواطنيها.
ووفقا للتقرير العالمي للسعادة لعام 2017 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة في 2012 فإن الدول الاسكندنافية هي الأسعد.

وأشار التقرير أيضا إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا واليمن هي الأتعس حالا بين 155 دولة شملها التقرير السنوي الخامس الذي أعلن في الأمم المتحدة.
وبعد النرويج جاءت الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وفنلندا وهولندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والسويد في المراكز العشرة الأولى في الترتيب.
واحتلت تونس المرتبة 102، فيما جاءت الجرائر في المرتبة 53 وليبيا 68 ومصر 104.
ويستند ترتيب أسعد دول العالم إلى 6 عوامل وهي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر والحرية وسخاء الدولة مع مواطنيها والدعم الاجتماعي وغياب الفساد في الحكومات أو الأعمال.



Publié le:2017-03-20 12:41:34

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