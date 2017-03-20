الشاهد يشرف على موكب رفع علم بلغت كلفة إنجازها 300 ألف دينار

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بــاب نــات





كلمة الشاهد





Publié le:2017-03-20 11:01:56

- بمناسبة احياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال ،أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الاثنين على موكب تحية العلم على إحدى هضاب حديقة البلفدير بالعاصمة حيث رفع الراية الوطنية على سارية طولها 65 مترا "بساحة العلم" التي تم تدشينها بمناسبة.وقد أدى الشاهد والوفد الحكومي المرافق له تحية العلم على أنغام النشيد الوطني بهذه المناسبة .وقد وشحت السارية الاسطوانية الشكل على جنباتها بأبيات شعرية تتغنى بتونس لكل من أبي القاسم الشابي والصغير أولاد أحمد وفاروق جويدة ونزار قباني ومحمود درويش.وقال الشاهد في كلمة أتناء موكب رفع العلم "كيف تهز راسك الفوق وتشوف العلم هذا تحس حاجة في قلبك تنسيك الشعبوية الي سمعناها الكل".وأضاف رئيس الحكومة أنه من الضروري الافتخار بالراية الوطنية التي حاول يوما ما بعض الأطراف تغييرها ورفع راية أخرى مكانها.وكان الشاهد مرفوقا خلال هذا الموكب بعدد من اعضاء الحكومة ووالي تونس وشيخ مدينة تونس كما حضر هذا الموكب خولة الرشيدي الطالبة السابقة بكلية الآداب والفنون والعلوم الانسانية بمنوبة التي تصدت في مارس 2012 لشاب سلفي حاول انزال الراية الوطنية من فوق مبنى الكلية ووضع الراية السوداء مكانها .علما أن وزارة التجهيز والإسكان أشرفت على تشييد علم ضخم على طول نحو 60 مترا في المفترق المقابل لمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة.ويذكر أنّ هذا العلم صنع في تركيا بكلفة نحو 300 ألف دينار