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وضع خطة عمل لتامين التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2017 بولاية سيدي بوزيد

Lundi 20 Mars 2017
بــاب نــات - اشارت وثيقة صادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد الى وجود خطة جهوية لتامين التزود بالماء الصالح للشراب خلال صائفة 2017 اعدتها المصالح المعنية.

وبينت الوثيقة ان الخطة ترتكز بالأساس على اعادة نشاط 8 منظومات مائية متوقفة، واتمام اشغال المشاريع التي هي بصدد الانجاز والتي من المنتظر ان تدخل حيز الاستغلال والبالغ عددها 12 مشروعا تمكن من تامين الماء ل22 الف مواطن قبل حلول فصل الصيف، بكلفة 656ر16 مليون دينار، بالإضافة الى القيام بتجهيز وكهربة وربط الشبكات المائية ل4 محطات ضخ بكل من فرش غريب من معتمدية الرقاب، والمش 2 من معتمدية المكناسي، وبوعطوش 2 من معتمدية السوق الجديد، وهنشير القريعات من معتمدية بئر الحفي، واقتناء عدد من التجهيزات الاحتياطية لتطعيم مخزون المندوبية بكلفة تصل الى حوالي 457 الف دينار.

وكان كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، قد تطرق خلال زيارته الى ولاية سيدي بوزيد الاسبوع الماضي الى وجود قانون جديد بصدد الاعداد خاص بالمجامع يمكن من اعادة هيكلتها، من ذلك اجبارية تعيين مدير فني في كل مجمع مائي، وتحويل الجمعيات المائية الى جمعيات ذات مصلحة عمومية لتسهيل محاسبة المعتدين على المياه.
يذكر انه يوجد بولاية سيدي بوزيد 200 مجمع مائي، كما بلغت نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية 74ر90 بالمائة، مع وجود 15 منظومة مائية تشهد اضطرابات في التزود بسبب مشاكل في التسيير او صعوبات اخرى مالية.
شوقي/باشا



Publié le:2017-03-20 15:06:33

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