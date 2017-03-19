مساهمة الزيتونيين في تحقيق الاستقلال الوطني محور ندوة بتونس العاصمة

وعرج على المنشا الاول للفعل الطلابي داخل جامع الزيتونة وبين صفوف الطلبة الزيتونيين على غرار "الشبيبة الزيتونية" و"صوت الطلب التونسي" و"جمعية الطالب التونسي"، سيما وانهم قد شاركوا في المظاهرات وتجندوا للكفاح ضد المستعمر واستعرض في هذا الصدد مواجهات الطلبة الزيتونيين للمد الاستعماري لما يصاحبه من تقويض لمقومات الهوية التونسية سواء كانت الدينية او الثقافية او الاجتماعية والفكرية وتحدث الهيلة في هذا الاطار عن منظمة صوت الطالب الزيتوني التي تاسست في غضون 1950 والتي انخرطت في المشهد السياسي انذاك لتهتم بالقضية الوطنية عبر مواجهة الاستعمار الفرنسي والتصدي للممارسات الاستعمارية على غرار المؤتمر الافخارستي وحركات التجنيس و كل ما هو محاولات لطمس الهوية التونسية الاسلامية واكد العديد من الحضور في الندوة مشاركة كل القوى الوطنية في النضال الوطني والكفاح ضد الاستعمار في ظل عمل جبهوي افرز نضالا مشتركا جمع بين الزيتونيين والنقابيين والفلاحين والعمال... وذلك بهدف استرداد الحرية والخروج من رزح الاستعمار واكدوا على دور الزيتونيين البارز سواء كانوا طلبة او منتسبين الى جامع الزيتونة في كل المحطات الكفاحية والتحريرية و الحركات الاحتجاجية ضد الاستعمار والمشاركة في كل الوقائع انطلاقا من واقعة الجلاز ومواجهة المستعمر في فترات العشرينات الى الخمسينات منى
Publié le:2017-03-19 21:26:17
Par:mandhouj (France )
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