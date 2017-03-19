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Politique

مساهمة الزيتونيين في تحقيق الاستقلال الوطني محور ندوة بتونس العاصمة

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - شكلت مساهمة الزيتونيين في الكفاح الوطني ضد الاستعمار ودور الطلبة الزيتونيين في جركة تحرير تونس وفي النضال الوطني بعد الحرب العالمية الثانية ابرز محاور الندوة التي حضرها عدد من الجامعيين والباحثين والمؤرخين ، يوم الاحد بالعاصمة ببادرة من" جمعية قدماء جامع الزيتونة واحبائه "في اطار الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال وعلى ضوء هذه الاسهامات ،دعا المؤرخ محمد الحبيب الهيلة الى كشف المغالطات التاريخية واستخراج حقائق تاريخ تونس المعاصر والرجوع الى الوثائق التاريخية التي تخص تونس وتوجد بين رفوف وزارة الخارجية الفرنسية وفي عديد المناطق بفرنسا، قائلا "انه من خلال هذه الوثائق التي تشمل تاريخنا يمكن لنا فهم الموقف الوطني الحقيقي تجاه الوطن والنظر الى الماضي بكل صدق ووفاء" وتعقب الحركات الزيتونية الناهضة من زاوية فعلها السياسي والاجتماعي في تلك الحقبة الاستعمارية قصد فهم المجريات التاريخية والنظر في شتى المراكمات المعرفية والفكرية والاجتماعية في تلك الفترة ،بما فيها اسهامات الزيتونيين في صنع التاريخ المعاصر

وعرج على المنشا الاول للفعل الطلابي داخل جامع الزيتونة وبين صفوف الطلبة الزيتونيين على غرار "الشبيبة الزيتونية" و"صوت الطلب التونسي" و"جمعية الطالب التونسي"، سيما وانهم قد شاركوا في المظاهرات وتجندوا للكفاح ضد المستعمر واستعرض في هذا الصدد مواجهات الطلبة الزيتونيين للمد الاستعماري لما يصاحبه من تقويض لمقومات الهوية التونسية سواء كانت الدينية او الثقافية او الاجتماعية والفكرية وتحدث الهيلة في هذا الاطار عن منظمة صوت الطالب الزيتوني التي تاسست في غضون 1950 والتي انخرطت في المشهد السياسي انذاك لتهتم بالقضية الوطنية عبر مواجهة الاستعمار الفرنسي والتصدي للممارسات الاستعمارية على غرار المؤتمر الافخارستي وحركات التجنيس و كل ما هو محاولات لطمس الهوية التونسية الاسلامية واكد العديد من الحضور في الندوة مشاركة كل القوى الوطنية في النضال الوطني والكفاح ضد الاستعمار في ظل عمل جبهوي افرز نضالا مشتركا جمع بين الزيتونيين والنقابيين والفلاحين والعمال... وذلك بهدف استرداد الحرية والخروج من رزح الاستعمار واكدوا على دور الزيتونيين البارز سواء كانوا طلبة او منتسبين الى جامع الزيتونة في كل المحطات الكفاحية والتحريرية و الحركات الاحتجاجية ضد الاستعمار والمشاركة في كل الوقائع انطلاقا من واقعة الجلاز ومواجهة المستعمر في فترات العشرينات الى الخمسينات منى




Publié le:2017-03-19 21:26:17

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