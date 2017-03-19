انتخاب تونس رئيسا للمجلس الإقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية

Dimanche 19 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 19:59:38

- انتخب المشاركون في الإجتماع التأسيسي للمجلس الإقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية، تونس، رئيسا لهذا المجلس، وذلك اليوم الأحد، بمناسبة اختتام أشغال هذا الإجتماع المنعقد يومي 18 و19 مارس 2017 بضاحية قمرت، بدعوة من حركة النهضة عن الجمهورية التونسية وبتكليف من الأمانة العامة لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية.كما تم في جلسة عمل إجرائية، وفق البيان الختامي للمجلس، المصادقة على لائحة تأسيس المجلس الإقتصادي، إلى جانب إجراء عملية الإنتخاب لعضوية المكتب التنفيذي الذي انتخب تونس رئيسا للمجلس الإقتصادي والسينغال نائبا أول وأثيوبيا نائبا ثان ورواندا مقررا عاما.وقد وقع الإتفاق على أن يكون مقر المجلس الإقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية في تونس.واتفق المشاركون أيضا على إمضاء مذكرة تفاهم بين المجلس الإقتصادي الإفريقي والمجلس الإقتصادي لأمريكا اللاتينية والكاريبي.وقد أبرز المتدخلون في الإجتماع، "الأهمية البالغة التي يكتسيها إحداث هذا المجلس وما يمكن أن يحققه على مستوى التنسيق بين الدول الإفريقية، من أجل حسن استثمار الفرص المتاحة".كان المؤتمر التأسيسي للمجلس الإقتصادي لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية، إنطلق أمس السبت، ببادرة من حركة النهضة.وشاركت في جلسته الإفتتاحية وفود أحزاب سياسية إفريقية ورجال أعمال من تونس ودول إفريقية أخرى، فضلا عن ممثلي بعض السفارات وثلة من الوجوه السياسية.ويتولى المجلس الإقتصادي لمجلس الأحزاب السياسية التعريف باقتصاديات البلدان الإفريقية المختلفة وتكثيف الحملات التوعوية كمرحلة أولى وحشد رجال الأعمال والمستثمرين، من خلال تنظيم ورشات تسلط الضوء على فرص الإستثمار وقوانينها في مختلف هذه البلدان، وفق ما كان أفاد به أمس السبت، الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية، نافع علي النافع الذي أوضح أن هذا الهيكل الذي سيعمل على تيسير ربط العلاقات بين رجال الأعمال وتسهيل العمل مع الحكومات، يهدف أيضا إلى دفع الإستثمارات بين البلدان الإفريقية والتشجيع على إرساء شراكات مع بقية العالم ومن ثمة الإسهام في تحقيق الإنتعاشة الإقتصادية في بلدان القارة.حلا