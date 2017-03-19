القبض على 11 افريقيا في سواحل المهدية كانوا ينوون الهجرة سرا نحو ايطاليا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 17:54:24

- أكد مصدر مسؤول بالحرس الوطني في المهدية اليوم الأحد، أنه تمّ القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية الايفوارية كانوا ينوون الهجرة السرية نحو السواحل الايطالية.وأوضح نفس المصدر لمراسل (وات)، أن الموقوفين، وهم أربعة نساء وسبعة رجال، تمّ العثور عليهم في غابة "أولاد مبروك" على سواحل منطقة ملولش من ولاية المهدية في انتظار إبحارهم سرّا فجر يوم غد الاثنين نحو ايطاليا.وأضاف في نفس السياق، أن المجموعة تمّ جلبها من العاصمة نحو الغابة المذكورة عبر وسيط تونسي لا يزال في حالة فرار، مؤكدا أن الحرس البحري بصدد إجراء البحث مع الموقوفين للحصول على أكثر معطيات عن عملية الهجرة غير الشرعية.جمر/جود