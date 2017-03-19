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Economie

صندوق قطر للتنمية يستعد لفتح مكتب بتونس

Dimanche 19 Mars 2017
بــاب نــات - يستعد صندوق قطر للتنمية لفتح مكتب له بتونس، هو الأول من نوعه خارج قطر، وسيكون المركز الجديد مركزا اقليميا بشمال إفريقيا، بحسب ما كشف عنه نائب رئيس الصندوق سلطان العسيري،عقب لقائه الجمعة، بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي.

وأضاف العسيري، "أن ادارة الصندوق ستوفر اعتمادات بقيمة 250 مليون دولار، (أي ما يعادل قيمة 571 مليون دينار)، لانطلاق نشاطه بتونس، حيث سيركز على المساهمة في انجاز مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وقطاعات أخرى تقترحها الجهات الرسمية التونسية".
من جانبه عبّر وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، عن إرتياحه لتطور علاقات التعاون بين البلدين في مستوى الإستثمار والتعاون المالي و الفني، مشيرا، الى أنّ فتح مركز لصندوق قطر للتنمية في تونس وإعتماده كمركز إقليمي يمثل اشارة مهمّة لدفع نسق التعاون وتنويعه بين البلدين.
كما تطرّق عبد الكافي، إلى تطوّر الوضع الاقتصادي بتونس ، وبوادر التحسن المسجلة في هذا السياق ، مما يفتح أفاقا لإستعادة النمو تدريجيا.
حر/نهل



Publié le:2017-03-19 11:07:54

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