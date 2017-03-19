ليلى بن علي تفشل في استرجاع مبلغ مصادر قيمته 28 مليون دولار

Dimanche 19 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-19 09:50:47

- قال المكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 في برنامج « اقتصادكم » على الإذاعة الوطنية ( أن الحكومة استلمت مراسلة من محامي الدولة التونسية المتعهد بقضية الأموال المصادرة بالبنك اللبناني تضمنت حكم قضائي صادر يوم 9 مارس 2017 يقضي بعدم قبول دعوى قضائية رفعتها زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي لاسترجاع مبلغ استولت عليه في السابق وهو مصادر في البنك اللبناني قيمته 28 مليون دولار.وأضاف ان هذا الحكم الجنائي صادر غيابيا لكنه يقضي مبدئيا بأحقية الدولة التونسية بهذه الأموال.وفي ما يتعلق ببقية الأموال المصادرة، أفاد لزهر الجويلي أن العمل على استرجاعها متواصل وان هناك تنسيق مع كل الاطراف المعنية الا ان هدا الملف يواجع صعوبات فنية وأخرى متعلقة بالتعاون الدولي.