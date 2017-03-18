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Economie

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها باتجاه مطار باريس أورلي

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ صدر عنها، السبت، استئناف رحلاتها من والى مطار باريس أورلي، بعد توقف كل الرحلات بنفس المطار، تبعا لهجوم استهدف جندية من قبل شخص تمكنت قوات الأمن من قتله على عين المكان.

وتكون الرحلات على النحو التالي :
/الرحلة عدد 721 مطار أورلي / جنوب تونس : الانطلاق على الساعة الثامنة ليلا و20 دقيقة.
/الرحلة عدد 723 مطار أورلي / جنوب تونس : الانطلاق على الساعة التاسعة ليلا و20 دقيقة.
/الرحلة عدد 635 مطار أورلي/ جربة : الانطلاق على الساعة الثامنة ليلا و20 دقيقة.
في المقابل تقلع الرحلة عدد 719 انطلاقا من مطار شارل ديغول، باتجاه تونس على الساعة 6 مساء و10 دقائق. وكان المدير العام لشركة الخطوط التونسية فرنسا صلاح الدين البليدي ذكر في تصريح سابق أنه سيتم اعادة توجيه المسافرين برحلات الشركة من مطار باريس أورلي الى مطار رواسي شارل ديغول قبل اعلان الخطوط التونسية استئناف رحلاتها من مطار باريس أورلي تزامنا مع استئناف نشاط الحركة الجوية به.



Publié le:2017-03-18 19:23:08

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