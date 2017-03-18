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جندوبة: إيقاف كهل بتهمة مفاحشة طفلة الـ6 سنوات
Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات
- تمكنت الشرطة العدلية في جندوبة من إلقاء القبض على كهل في الـ40 من عمره بتهمة مفاحشة طفلة في السادسة من عمرها وفق ما أفادت به اذاعة شمس آف آم .
ووفق نفس المصدر فإن والدة الطفلة تقدمت بشكاية للشرطة العدلية واستحضرت بشهادة طبية تبين أن ابنتها تعرضت للمفاحشة.
Publié le:2017-03-18 21:14:05
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Samedi 18 Mars 2017 à 21h 42m |
الفاحشة
الزطلة
لبراكجات
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الغش
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