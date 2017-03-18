جندوبة: إيقاف كهل بتهمة مفاحشة طفلة الـ6 سنوات

Samedi 18 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 21:14:05

- تمكنت الشرطة العدلية في جندوبة من إلقاء القبض على كهل في الـ40 من عمره بتهمة مفاحشة طفلة في السادسة من عمرها وفق ما أفادت به اذاعة شمس آف آم .ووفق نفس المصدر فإن والدة الطفلة تقدمت بشكاية للشرطة العدلية واستحضرت بشهادة طبية تبين أن ابنتها تعرضت للمفاحشة.