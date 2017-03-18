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جندوبة: إيقاف كهل بتهمة مفاحشة طفلة الـ6 سنوات

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - تمكنت الشرطة العدلية في جندوبة من إلقاء القبض على كهل في الـ40 من عمره بتهمة مفاحشة طفلة في السادسة من عمرها وفق ما أفادت به اذاعة شمس آف آم .

ووفق نفس المصدر فإن والدة الطفلة تقدمت بشكاية للشرطة العدلية واستحضرت بشهادة طبية تبين أن ابنتها تعرضت للمفاحشة.



Publié le:2017-03-18 21:14:05

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1 de 1 commentaires pour l'article 140097

Langdevip  (France)  |Samedi 18 Mars 2017 à 21h 42m |           
الفاحشة

الزطلة

لبراكجات

السرقة

التهريب

الجعالة

الفساد

الاوساخ

الغش

الكذب



دولة دينها الاسلام , والعصاء تنهي عن الفحشاء والمنكر



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