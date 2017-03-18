رئيس الجمهورية يؤدّي زيارة تفقديّة لبعض المواقع الأثريّة السياحيّة بالعاصمة

Samedi 18 Mars 2017



بــاب نــات











Publié le:2017-03-18 21:00:08

- في الذكرى الثانية لأحداث متحف باردو الارهابيّة، أدى رئيس الجمهورية زيارة تفقديّة لبعض المواقع الأثريّة السياحيّة بالعاصمة وتبادل الحديث مع عدد من السيّاح المتواجدين بمتحف قرطاج يوم السبت 18 مارس 2017...