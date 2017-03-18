Publié le:2017-03-18 21:00:08
رئيس الجمهورية يؤدّي زيارة تفقديّة لبعض المواقع الأثريّة السياحيّة بالعاصمة
Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - في الذكرى الثانية لأحداث متحف باردو الارهابيّة، أدى رئيس الجمهورية زيارة تفقديّة لبعض المواقع الأثريّة السياحيّة بالعاصمة وتبادل الحديث مع عدد من السيّاح المتواجدين بمتحف قرطاج يوم السبت 18 مارس 2017...
Publié le:2017-03-18 21:00:08
Publié le:2017-03-18 21:00:08
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Par:machmoumelfol (Tunisia ) Par Mobile
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