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Politique

رئيس الجمهورية يؤدّي زيارة تفقديّة لبعض المواقع الأثريّة السياحيّة بالعاصمة

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - في الذكرى الثانية لأحداث متحف باردو الارهابيّة، أدى رئيس الجمهورية زيارة تفقديّة لبعض المواقع الأثريّة السياحيّة بالعاصمة وتبادل الحديث مع عدد من السيّاح المتواجدين بمتحف قرطاج يوم السبت 18 مارس 2017...







Publié le:2017-03-18 21:00:08

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1 de 1 commentaires pour l'article 140094

Mezah  (Tunisia)  |Samedi 18 Mars 2017 à 21h 10m |           
صنعة اللي ما عندو صنعة.



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