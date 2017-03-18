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Politique

الشاهد أمام طلبة IHEC بقرطاج: لكم مستقبل في بلادكم، ونحن قادرون على ذلك

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - إثر المحاضرة التي ألقاها، صباح اليوم، أمام طلبة معهد الدراسات العليا التجاريّة بقرطاج، صرّح رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، أنّ الهدف من هذا اللقاء المباشر مع الطلبة، هو إعطاء هذه النخبة الشبابيّة التي ستبني مستقبل تونس مزيدا من الثقة والأمل بأنّ لهم مستقبل في بلادهم.

وقال يوسف الشّاهد إنّه سيتوجّه إلى جميع ولايات الجمهوريّة وإلى كلّ الجامعات فيها، وإنّه سيكاشف الشباب حول الوضع في البلاد، مؤكّدا حرص حكومة الوحدة الوطنيّة على خلق جيل سياسي واقتصادي جديد، وسعيها إلى إشراك الشباب التونسي الذي قام بالثورة، والذي يدرس بالجامعات في الحوار السياسي والإقتصادي والمجتمعي.

وأكد أنّ المصعد الإجتماعي يجب أن يعود للعمل بالنسق المطلوب، بما يمكّن من مجابهة كلّ التحدّيات والصعوبات، ويسمح بخلق الثروة في الجهات وتوفير الشغل، قائلا: « نحن قادرون على ذلك ».

وأكّد يوسف الشاهد أنّ دعم المبادرة الخاصّة هو أولويّة في سلّم أعمال حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار أنّ مجهود الدولة وحده لا يفي بكلّ الطلبات، مضيفا أنّ الدولة تعمل على توفير مستلزمات بعث مشروع خاصّ لكلّ شاب، لا سيما بتوفير التمويل والمناخ والإحاطة.



Publié le:2017-03-18 20:55:05

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