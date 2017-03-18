عبيد البريكي : حكومة يوسف الشاهد واعية بتغلغل الفساد في مفاصل الدولة لكنها لا تملك برنامجا اصلاحيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 20:52:25

- قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق عبيد البريكي، » إن حكومة يوسف الشاهد واعية بتغلغل الفساد في مفاصل الدولة، لكنها لا تملك برنامجا اصلاحيا عمليا يمكن تطبيقه من اجل مقاومة افة الفساد »، محذرا من « امكانية توقف عدة مسارات اصلاحية بعد الغاء وزارة الوظيفة العمومية ».وأبرز خلال ندوة حوارية شبابية عقدتها منظمة « راج تونس »عشية اليوم السبت بتونس » أن خطابات يوسف الشاهد متميزة نظريا، لكنها لم تترجم على أرض الواقع »، مؤكدا أنه قدم لرئيس الحكومة خلال توليه ادارة وزارة الوظيفة العمومية ملفات فساد بالحجج ومرفوقة بمقترحات للتعامل معها.وأضاف البريكي أن » الشاهد قد اخترق القانون بقراره الارتجالي المتعلق بالغاء هذه الوزارة دون أن يقره مجلس الوزراء »، معتبرا » أن هذا لا يتماشى و نظام الحكم الحالي، و أنه يحيل على فترة منقضية كان فيها الحاكم الواحد يمسك بمقاليد كل المؤسسات »، حسب تعبيره.أما رئيس لجنة المالية والتخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي فقد اعتبر، أن ما تعيشه الحكومة من عدم استقرار هو انعكاس لما يدور داخل حزب نداء تونس من انقسامات، ولفت الى أن حكومة يوسف الشاهد « جاءت فقط لتكون خادما طيعا لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي »، موضحا ذلك « بهيمنة رأس المال العالمي على مختلف القرارت في اغلب دول ما سمي بالربيع العربي. »و للتذكير فقد منحت الثقة لحكومة يوسف الشاهد تحت قبة البرلمان، منذ 7 اشهر، حيث ألقى رئيس الحكومة خطابا أكد فيه على أهمية مقاومة الفساد و أنه من أولويات حكومته.