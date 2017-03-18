Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  
Politique

المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يُعلن رفضه لقرار تعليق الدروس

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اليوم 18 مارس 2017 أكد فيه رفضه تعليق الدروس وأكد على تعويله "على كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين لمواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين" وفق نص البيان.

كما شدّد المكتب التنفيذي "على أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة"، وأضاف "إنّنا كطرف اجتماعي نرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية، وأنّ استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي".
يأتي ذلك ردا على قرار ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017.



Publié le:2017-03-18 17:59:08

cadre-814abf1a9cd7dabee4cebde78da1d29f-2017-03-18 17:59:08
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 140087

Machmoumelfol  ()  |Samedi 18 Mars 2017 à 18h 18m | Par           
هذه بداية النهاية الحتمية لما يسمى اتحاد الشغل.....الى مزبلة التاريخ

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 18 Mars 2017 à 18h 12m |           
خبر جميل وموقف مسؤول يستحق التحية *



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140087 2646|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires