المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يُعلن رفضه لقرار تعليق الدروس

كما شدّد المكتب التنفيذي "على أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة"، وأضاف "إنّنا كطرف اجتماعي نرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية، وأنّ استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي".
يأتي ذلك ردا على قرار ممثلي الجهات في قطاع التعليم الثانوي تعليق الدروس بداية من 27 مارس 2017.
Publié le:2017-03-18 17:59:08
Par:DOUZ12 (Tunisia )
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