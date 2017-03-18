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وحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين تنتقد صدور مذكرة داخلية بوزارة التعليم العالي تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - انتقدت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، صدور مذكرة داخلية بوزارة التعليم العالي، تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة.

وطالبت الوحدة، مكتب الاعلام بالوزارة بالسحب الفوري للمذكرة، موضحة أن المستشار لدى الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات العامة، هو من أصدرالمذكرة التى تقضي بتعليق التعامل مع 3 صحفيين.
كما عبرت عن استهجانها لهذه الممارسات التي تطال حق الحصول على المعلومة وتتنافى مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور التونسي، ومع التزامات تونس الدولية ، والمرتبطة أساسا بالنقطة الثانية من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ودعت الوحدة كل مصالح الاعلام والاتصال بمختلف الادارات العمومية ، إلى تسهيل عمل الصحفيين والامتناع عن مقاطعتهم، بسبب أراءهم ونقدهم للسياسات العامة كخطوة نحو الاصلاح، مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير تعد مؤشرا ايجابيا في تقدم الدول وتوجهها نحو تركيز الديمقراطية.
يذكر أن الفصل 32 من الدستور التونسي ينص على أن "الدولة تضمن الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة".
وتنص النقطة الثانية من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أنه "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
ليلى



Publié le:2017-03-18 17:31:01

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