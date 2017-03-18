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Politique

رئيس كتلة الحرة:رئاسة الجمهورية تتقدم بمبادرة تشريعية جديدة للمصالحة الوطنية

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - كشف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب عبد الرؤوف الشريف إن رئاسة الجمهورية ستتقدم الى مجلس النواب بمبادرة تشريعية جديدة تخص ملف المصالحة الوطنية.

وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت على هامش انعقاد ندوة المصالحة الوطنية الشاملة أن هناك نسخة جديدة صادرة عن رئاسة الجمهورية تتعلق بالمصالحة الوطنية رجح أنها وصلت إلى مكتب مجلس نواب الشعب مذكرا بالمبادرة التشريعية المتعلقة بالمصالحة الاقتصادية والمالية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في افريل سنة 2015 ثم تم تعديل النسخة الأولى منها في ماي 2016 .
وأضاف انه اثر صدور أحكام قضائية وصفها "بالقاسية" ضد عدد من الوزراء والمسؤولين في النظام السابق بادرت حركة مشروع تونس بتقديم مبادرة تشريعية ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة مشيرا في هذا الصدد ان الحركة عدلت عن ذلك اثر تقديم رئاسة الجمهورية لمبادرة جديدة في الغرض والتي ستعمل حركة مشروع تونس على دعمها واثرائها .
وأكد أن العدالة الانتقالية في تونس تحولت إلى "عدالة انتقائية" خاصة وان عددا من رموز الفساد في البلاد لم تقع محاسبتها في حين يتم تحريك القضاء ضد عدد من المسؤولين السابقين الذين اشتغلوا في الدولة مستخلصا انه " من دون مصالحة وطنية شاملة لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي" محرز



Publié le:2017-03-18 17:26:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 140085

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 18 Mars 2017 à 17h 50m | Par           
مرحبا بالمصالحة ولكن دون ترك السراق و المتحييلين



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