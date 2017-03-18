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Economie

البريد التونسي يوثق الأحداث التاريخية في البلاد عبر إصدار طوابع بريدية

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - أكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروفي، السبت، خلال ندوة فكرية حول "ذكرى استقلال تونس من خلال الطوابع البريدية" بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 للاستقلال وتكريم المناضل الطاهر بن عمار، " أن البريد التونسي يواكب الاحداث التاريخية في البلاد ويوثقها عبر إصدار طوابع بريدية فى الغرض".

وقال الوزير، أن تحديد مواضيع ومحاور الطوابع البريدية في تونس يأتي حاليا بقرار من لجنة تابعة للبريد التونسي تجتمع مرتين في السنة توكل إليها مهمة اختيار المواضيع والأشخاص التي يتم تخليد ذكراها عبر الطوابع البريدية.
وبين، في ذات السياق، أن البريد التونسي اصدر يوم 15 ديسمبر 2016 طابعا بريديا لتكريم الطاهر بن عمار الذي وقّع بتاريخ 3 جوان 1955 على وثيقة استقلال تونس الداخلي نيابة عن الحكومة التونسية بصفته الوزير الأكبر وأمضى في 20 مارس 1956 على اتفاقية الاستقلال التام.

وتطرق أنور معروفي، إلى أهمية الطوابع البريدية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتكريم أعلام تونس وشخصياتها الوطنية البارزة والتعريف بإسهاماتهم في بناء الدولة المدنية الحديثة.
وتوقع، معز شقشوق الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد التونسي، من جهته، أن تبلغ عدد اصدرات الطوابع البريدية، خلال هذه السنة 17 طابعا لتوثق لتاريخ تونس عبر تخليد ذكرى من ناضلوا في سبيل الدفاع عن هذا الوطن .
وشدد في سياق متصل على أن المطروح اليوم على البريد التونسي هو تعبئة كل الجهود لتوفير خدمات ذات جودة عالية لفائدة الحريف في أي مكتب من مكاتب الجمهورية واعتماد التكنولوجيا الحديثة للاتصال وتنمية الخدمات الرقمية حتى يكون فاعلا في الاقتصاد الرقمي.

وتجدر الإشارة، إلى انه تم تنظيم معرض بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يحتوي على مجموعة من الكتب والطوابع البريدية تروي تاريخ تونس منذ فترة الاستقلال إلى غاية ألان.
م/نج

Publié le:2017-03-18 15:23:23

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