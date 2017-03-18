Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Dobna 7abaybna  
Politique

وزير الداخلية ينفي قيام شركة إسرائيلية خاصة بتدريب الأمنيين في تونس

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - نفى وزير الداخلية الهادي مجدوب، ما روجته بعض وسائل الإعلام، من قيام شركة إسرائيلية خاصة بتدريب الأمنيين التونسين، مفيدا في المقابل، بأن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، "والتي لايمكن الإفصاح عنها الأن"، حسب تعبيره.

وأكد المجدوب، في تصريح اليوم السبت لمراسلة (وات) بالجهة، على هامش تدشين مركز للشرطة بمدينة قربص بمعتمدية سليمان من ولاية نابل، حرص الوزارة على بذل جهود إضافية في إتجاه تحسين البنية التحتية بمراكز الأمن وتوفير التجهيزات الضرورية، بهدف ضمان حسن سير عمل الأمنيين.

كما شدد في السياق ذاته، على أهمية دور القطاع الخاص في تدعيم عمل الوزارة، من أجل تأمين ظروف عمل أفضل للأمنيين، وبالتالي الإرتقاء بجودة الخدمات الأمنية المسداة لفائدة المواطنين.
وفي سياق متصل، جدد الوزير التأكيد على أن تونس تواصل حربها على الإرهاب، الذي قال "إنه يتطلب نفسا طويلا"، مبينا أن النجاحات الأمنية والعسكرية التي تحققت في هذا الشأن لا تنفي ضرورة مواصلة التحلي باليقظة المستمرة.
تجدر الإشارة، إلى أن مركز الشرطة بقربص، الذي تم تدشينه اليوم سيواصل العمل مؤقتا، إلى حين تهيئة مقر مركز الشرطة القديم الذي أصبح آيلا للسقوط.



Publié le:2017-03-18 13:16:18

cadre-cf8ab4ad13f2582686dabb598a18fc23-2017-03-18 13:16:18
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 140077

Ben Jensen  (Denmark)  |Samedi 18 Mars 2017 à 13h 37m |           
لا افهم لمذا تكذب الحكومة وكل من وجه له هذا السؤال .
ان الصهاينة هذه الفئة القذرة المعفنة التي تولت وعصت الله واحتلت فلسطين يعملون لتشتيت الاسلام و المسلمين ويشوهون ديننا دين الحق ,ويسيطرون على تونس وغيرها من الدول التي يحكمها خونة واذلة منافقين .
فلماذا النفاق والكذب حتى ولو كنت مكرها ولا بطل فكن صادقا.
الصهيانة متواجدين بتونس وهم سبب الفتنة والازمة الاقتصا ية
ولا يريدون الخير لتونس وشعبها . مع الاسف حكام تونس وسياسييها لا كرامة لهم و اهمهم المال وضمان البقاء في الحكم
فهل نسيتم كيف كانت نهاية حكام قبلكم ظلموا وخانوا وا ونسوا ديننا
دين الحق و العدل والرحمة .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,3

  • (16/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,43888 DT        1$ =2,29116 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/03)   1040,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140077 1721|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires