وزير الداخلية ينفي قيام شركة إسرائيلية خاصة بتدريب الأمنيين في تونس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 13:16:18

- نفى وزير الداخلية الهادي مجدوب، ما روجته بعض وسائل الإعلام، من قيام شركة إسرائيلية خاصة بتدريب الأمنيين التونسين، مفيدا في المقابل، بأن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسألة، "والتي لايمكن الإفصاح عنها الأن"، حسب تعبيره.وأكد المجدوب، في تصريح اليوم السبت لمراسلة (وات) بالجهة، على هامش تدشين مركز للشرطة بمدينة قربص بمعتمدية سليمان من ولاية نابل، حرص الوزارة على بذل جهود إضافية في إتجاه تحسين البنية التحتية بمراكز الأمن وتوفير التجهيزات الضرورية، بهدف ضمان حسن سير عمل الأمنيين.كما شدد في السياق ذاته، على أهمية دور القطاع الخاص في تدعيم عمل الوزارة، من أجل تأمين ظروف عمل أفضل للأمنيين، وبالتالي الإرتقاء بجودة الخدمات الأمنية المسداة لفائدة المواطنين.وفي سياق متصل، جدد الوزير التأكيد على أن تونس تواصل حربها على الإرهاب، الذي قال "إنه يتطلب نفسا طويلا"، مبينا أن النجاحات الأمنية والعسكرية التي تحققت في هذا الشأن لا تنفي ضرورة مواصلة التحلي باليقظة المستمرة.تجدر الإشارة، إلى أن مركز الشرطة بقربص، الذي تم تدشينه اليوم سيواصل العمل مؤقتا، إلى حين تهيئة مقر مركز الشرطة القديم الذي أصبح آيلا للسقوط.