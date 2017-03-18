حلقة حوار في توزر حول مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار ''ارفض الماضي اختار المستقبل''

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 20:03:07

- تمحورت حلقة نقاش نظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية صباح السبت في توزر حول العنف المسلط ضد المرأة تحت شعار "ارفض الماضي اختار المستقبل بالتركيز العنف على العنف الجنسي والانجابي وتقديم نماذج حية لنساء معنّفات ونساء نجحن في كسر حاجز الصمت والخروج من دائرة العنف.واعتبرت سنية قراش عضو مكلف بالحملات والمشاريع بفرع تونس أن التطرق الى موضوع العنف في الجهة هو موضوع حساس نظرا لغياب ثقافة التبليغ عن وجود الظاهرة من المعنفات في حدّ ذاته ويتنزّل اختيار الموضوع في إطار الاستراتيجية العالمية للمنظمة التي انطلقت في الاشتغال عليه منذ 2015.وأضافت أن حلقة الحوار تضمنت تدخلات اخصائية نفسانية وقابلة للصحة الانجابية ومختصة في القانون للحديث حول الاطار القانوني وخاصة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي ما يزال قيد الدرس بمجلس نواب الشعب، موضحة أنّه وقع تقديم نماذج لعدد من المطلّقات في الجهة لما تتعرض اليه المطلقة من عنف معنوي من طرف المجتمع وتمّ تقديم تجاربهن وتجارب من نجحت منهن في الخروج من وضعيته وعاشت حياتها بصفة طبيعية.ويذكر أن حلقة الحوار قد شارك فيها عدد من الجمعيات منها جمعية المرأة الريفية، وذلك لإبلاغ صوت عدد من المعنفات اللاتي لم تكن لهن الشجاعة لتقديم تجاربهن.ص م