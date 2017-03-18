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تنظيم تظاهرة اليوم المفتوح بمعهد قصيبة المديوني بالمنستير احتفالا بعيد الاستقلال

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - انطلقت صباح اليوم السبت بمعهد قصيبة المديوني، تظاهرة اليوم المفتوح في دورتها الثانية التي ينظمها معهد قصيبة المديوني سنويا بمناسبة إحياء الذكرى 61 لعيد الاستقلال، بتحية العلم على أنغام النشيد الوطني، بمشاركة وحدات أمنية ومجموعة من أطفال رياض الأطفال في زي عسكري، وشباب وفتيات ناشطين في الكشافة التونسية، وفي جمعيات أخرى، وبحضور والي المنستير عادل الخبثاني.

وأنجز التلاميذ عدّة جداريات كتبوا عليها بعدّة لغات "أحبك تونس" أو "استقلال تونس: قصّة فخر وكفاح" و"الوطنية تعمل ولا تتكلم"، كما خصصوا فضاء سبورة لكتابة "كلمة لبلادك" على وريقات صغيرة من ذلك "أتنمي لتونس ولشعبها الخير والعدالة والاستقرار" و "تونس دائما الأفضل"، كما قام تلاميذ معهد قصيبة المديوني بالمناسبة بتكريم الأمنيين بمختلف تشكيلاتهم والحماية المدنية وثلة من الإطارات الجهوية التي قدمت الإضافة في عديد المجالات.
وبينت القيمة العامة في معهد قصيبة المديوني بولاية المنستير نجوى رمضان لمراسلة (وات) ان "الأسرة التربوية تسعى بالتعاون مع المجتمع المدني، عبر تنظيم هذه التظاهرة، إلى تقريب التلميذ من معهده وتوطيد العلاقة بين التلاميذ والإطار التربوي، وذلك لحمياتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر".
من جهته ذكر مدير المدرسة الابتدائية حي البساتين صحبي مفتاح ان المدرسة نظمت بدورها تظاهرة يوم مفتوح للإحتفال بعيد الاستقلال وبشهر التراث "لتأصيل الطفل في تراثه التونسي ولغته وإنتمائه إلى الوطن"، مضيفا ان التظاهرة تشمل "فقرات تنشيطية وورشات للمطالعة والرسم والخياطة والتطريز التقليدي والمسرح ومعرض "الصيد البحري عبر التاريخ"، ومعرض للأكلات التونسية، وعرض للباس الوطني، ومسابقات، مع تنظيم مداخلة بعنوان "التراث الشعبي بالمدينة ودور الطفل في التراث" للأستاذ حسين بلحاج يوسف".
تم/باشا




Publié le:2017-03-18 17:09:26

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