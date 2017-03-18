محسن مرزوق: سيتم الإعلان الرسمي عن جبهة الإنقاذ يوم 2 أفريل

Samedi 18 Mars 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-03-18 12:44:45

- أكد اليوم السبت 18 مارس 2017، الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، انه سيتم الاعلان عن انطلاق الجبهة الوطنية للانقاذ يوم 2 افريل القادم.واضاف محسن مروزق، خلال ندوة تحت عنوان المصالحة الوطنية الشاملة بقصر المؤتمرات بالعاصمة انهم بصدد اختيار اسم الجبهة وتحديد الشخصيات التي ستقوم بتأسسها.