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محسن مرزوق: سيتم الإعلان الرسمي عن جبهة الإنقاذ يوم 2 أفريل

Samedi 18 Mars 2017
بــاب نــات - أكد اليوم السبت 18 مارس 2017، الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، انه سيتم الاعلان عن انطلاق الجبهة الوطنية للانقاذ يوم 2 افريل القادم.

واضاف محسن مروزق، خلال ندوة تحت عنوان المصالحة الوطنية الشاملة بقصر المؤتمرات بالعاصمة انهم بصدد اختيار اسم الجبهة وتحديد الشخصيات التي ستقوم بتأسسها.



Publié le:2017-03-18 12:44:45

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5 de 5 commentaires pour l'article 140073

Ben Jensen  (Denmark)  |Samedi 18 Mars 2017 à 14h 05m |           
فئة ضالة تمولها اياد خبيثة اجنبية تعمل لزرع الفتنة واتدمير البلاد سياسيا واقتصاديا وجعل تونس تستنجد يناتو وهكذا يكون تواجد القواعد الامريكية الصهيونية بتونس واقعي وحتمي .
ومن المؤسف اغلب الاحزاب شبيهة لبعضها في ما يخص تمويلها .
لا احد يعمل لاجل تونس فلا ترى الا شتم ونقد يعضهم لبعض والنفاق و الوعود واتهام غيرهم وانهم على حق .
مسكينة كانت بين يدي ظالمين فاصبحت بين يدي خلثاء اذلة خونة مجرمين انتهازيين .
اللهم دمرهم واضهر الحق وانصف شعب تونس

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Samedi 18 Mars 2017 à 13h 37m |           
جبهة الأنقاض مشكلة مما تبقي من أنقاض الدساترة والتجمعيين و اليسار الراديكالي المتطرف
كثرت الجبهات وربي يستر تونس من الآفات والأزمات

Khaldi Mon  (Tunisia)  |Samedi 18 Mars 2017 à 13h 20m |           
من دون أدنى شك محسن مرزوق مجرد ظاهرة صوتية وستبين الإنتخابات ذلك

Kamelwww  (France)  |Samedi 18 Mars 2017 à 13h 18m |           
الإنقاذ الحقيقي، هو إنقاذ تونس من الخونة والمتواطئين مع الإمارات وحفتر أمثال مرزوق وكل من حام حوله من أحجار صماء.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Samedi 18 Mars 2017 à 13h 09m |           
ولماذا لايتم اﻹعلان يوم 1 أفريل ؟

حتى يمكن لك في حالة فشل المشروع اﻹماراتي
أن تتحفنا بابتسامة " المهف اللي ضاربو في روحو "
وتقول لنا بأننا لم نفهم جيدا مزحتك
( كما فعلت في تأويل الدم اﻷحمر واﻷسود )
وبأنها كانت مجرد كذبة أفريل



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